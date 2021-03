Nomination de Yassine Kabbaj en tant que DRH de JTI Italie

Yassine Kabbaj, Directeur des Ressources Humaines JTI North Africa, prend officiellement ses fonctions le 1er mars au sein de JTI en Italie, l’un des 5 plus gros marchés de JTI au monde, parmi les 130 pays où l’entreprise est présente.

Yassine Kabbaj est le 1er collaborateur de la région MENEAT (Moyen Orient, Proche Orient Afrique et Turquie) à être promu à ce poste dans un marché aussi important.

Yassine Kabbaj a passé 7 ans à la tête de la direction des ressources humaines de JTI North Africa, période pendant laquelle il a brillamment accompagné la croissance significative de l’entreprise tant au niveau de la gestion des ressources humaines, son cœur de métier, qu’au niveau stratégique en tant que membre actif du Comité de Direction.

Yassine a réussi à mettre en place des structures optimisées dans les 3 pays sous sa responsabilité et des best practices RH qui ont permis non seulement d’atteindre l’efficience opérationnelle mais également un haut niveau d’engagement des collaborateurs.

En témoigne le titre de Top Employer octroyé à JTI au Maroc chaque année depuis 2018 mais également le lancement en 2021 d’une politique de congé parental pionnière et avant-gardiste.

En parallèle à sa mission locale, Yassine Kabbaj a participé à différents groupes de travail internationaux, notamment celle qui refaçonné la gestion des talents au niveau global.

Avant d’intégrer JTI North Africa, Yassine Kabbaj a évolué pendant 6 ans chez Ericsson, période pendant laquelle il occupé différents postes de responsabilité en gestion des ressources humaines au niveau local (HR lead Maroc) et régional (Planification des Effectifs, Rémunération et Avantages Sociaux Maghreb).

Yassine Kabbaj est diplômé en Marketing et Communication de l’IIHEM, où son leadership s’exprimait déjà au niveau de son/ses rôle(s) à l’AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales).

Yassine Kabbaj, qui a accompli l’ensemble de son cursus académique au Maroc, est âgé de 38 ans et père de deux enfants.