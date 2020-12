Noor PV II – 1ère Phase: Lancement de l’appel à projets

Le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement et l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) ont annoncé, jeudi, le lancement, à compter du 1er janvier 2021, de l’appel à projets relatif au programme solaire multi-sites Noor PV II – Phase 1.

Lancé suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt relatif et compte tenu du fort intérêt exprimé par les opérateurs nationaux et internationaux, cet appel à projets, qui concerne le programme d’allocation de capacités dans des sites qualifiés et pré-équipés par Masen pour le développement de projets photovoltaïques, d’une puissance totale d’environ 400 MW, constitue la deuxième et dernière étape du processus de sélection des opérateurs privés dans le cadre de cette 1ère phase dudit Programme, précise Masen dans un communiqué.

Les entreprises intéressées à participer à ce programme sont invitées à télécharger l’avis d’appel à projets disponible sur le lien “https://masen.local-trust.com” et ce, à compter du 1er janvier prochain, fait savoir la même source, soulignant que la date limite pour la soumission des dossiers de demande de retrait du document d’appel à projets est fixée au 31 janvier 2021 à 16h00, heure marocaine. Afin de permettre aux différents adjudicataires, retenus à l’issue de ce processus concurrentiel, de développer des projets photovoltaïques dans le cadre de la Loi 13-09, Masen mettra à leur disposition des sites qualifiés et pré-équipés ainsi que l’accès aux infrastructures de raccordement au réseau électrique national, indique le communiqué.

Plusieurs sites, répartis sur différentes régions du Royaume, ont été identifiés dans le cadre de cette 1ère phase. La sélection tient compte d’une série de critères incluant l’adéquation à la technologie solaire PV, l’accessibilité, la topographie, l’acceptabilité environnementale et sociale, ainsi que l’absence de concurrence avec d’autres activités économiques. Ces sites sont localisés à proximité de Sidi Bennour, Kelaa Sraghna, Taroudant, Bejaad, El Hajeb et Ain Beni Mathar.

( Avec MAP )