Nora Wahby, présidente de Ericsson pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest : Le moteur de l’innovation, de la croissance économique et de l’inclusion sociale

Partout dans le monde, la transformation numérique devient un facteur important du développement économique durable à long terme, et l’Afrique ne fait pas exception. Avec deux décennies d’expérience derrière moi, je suis très fière de faire partie de cette expérience de transformation numérique avec Ericsson, ce qui me permet de partager mon amour de la technologie et son rôle vitale d’accélérer la prospérité socio-économique pour les peuples d’Afrique.

Nous pensons que les TIC ont la capacité de niveler le terrain de jeu mondial et de permettre aux pays africains d’exploiter pleinement le potentiel de leur capital humain. Il y a près de deux ans, j’ai débarqué en Afrique pour mon premier voyage d’affaires afin de rencontrer l’équipe et les clients au Sénégal. Non seulement le changement de carrière a attiré mon sens de l’aventure et de l’exploration, mais j’étais enthousiasmée par les expériences qui changeraient ma vie et qui étaient sur le point de se dérouler.

Je ne connaissais pas la culture à part quelques histoires de mon père qui avait visité Dakar dans les années 80 et qui parlait beaucoup de la gentillesse des gens et de combien il aimait la nourriture, la musique et les couleurs.

En tant que chef d’entreprise, mon objectif personnel est étroitement lié à la vision d’Ericsson d’accélérer l’adoption du haut débit en Afrique. Notrevision nous appelle à connecter les non-connectés car nous croyons que l’accès à la communication est un besoin humain fondamental. Nous pensons que les habitants des régions rurales d’Afrique bénéficieront grandement de la connectivité mobile, ce qui augmente considérablement l’accès à l’information et aux services qui soutiennent la santé, l’éducation et les petites entreprises.

Dans un monde où tous les Africains ont accès à une éducation et à des services de santé de qualité, ce jeune continent continuera de semouvoir avec des opportunités infinies s’appuyant sur un riche patrimoine, une culture vibrante et une jeune population rêvant de l’avenir. Animée par le désir de mieux comprendre les besoins des utilisateurs mobiles en Afrique et de leur fournir des services spécialisés, je me suis engagée dans la vision d’une Afrique autonomisée grâce à la technologie, à l’innovation et aux principes de l’inclusion numérique. Dans mon cœur, je suis déterminée à mettre #AfricaInMotion

Une Afrique connectée

Opérant dans un marché très mature et compétitif qui s’est considérablement développé au cours des dix dernières années, les fournisseurs de services de télécommunications en Afrique jouent un rôle de plus en plus important en aidant les gouvernements et les villes à approfondir leur compréhension des mesures concrètes qu’ils peuvent prendre pour accroître la compétitivité de l’Afrique dans le continent même.

La connectivité offre non seulement un grand potentiel pour transformer les villes et les industries, mais elle favorise également l’inclusion et a un impact économique positif et durable. Avec l’ambition de soutenir l’accélération du parcours de numérisation en Afrique, nous travaillons conjointement avec nos clients – les prestataires de services – et d’autres parties prenantes à travers le continent pour permettre #AfricaInMotion. La campagne met en évidence le potentiel du continent à accélérer l’adoption du numérique et à sauter dans une nouvelle ère de prospérité socio-économique.

Un exemple est l’inclusion financière grâce à l’utilisation de la technologie numérique en tant qu’élément essentiel de la promotion du développement économique de l’Afrique. Les services d’argent mobile sont devenus un outil essentiel qui change la vie des femmes et des hommes sur tout le continent, offrant un accès à des services financiers sûrs et sécurisés, mais aussi à l’énergie, à la santé, à l’éducation et à l’emploi.

À mon avis, mettre en œuvre cette campagne est essentiel pour renforcer l’avenir numérique de l’Afrique fondé sur la connectivité. Je suis également très encouragée par le fait que notre tentative de favoriser l’inclusion et de réduire la fracture numérique présente un potentiel important pour contribuer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies en Afrique.

Stimuler la reprise économique post-pandémique

Au cours d’une crise sans précédent comme la pandémie de COVID-19, la valeur des réseaux fixes et mobiles en tant que colonne vertébrale de notre société est devenue plus évidente que jamais. Compte tenu de la vitesse et de la capacité actuelles des réseaux cellulaires avec LTE (4G), les fournisseurs de services africains ont la possibilité de fournir des services haut débit aux foyers et aux petites et moyennes entreprises de manière économique en utilisant l’accès fixe sans fil (FWA). Plusieurs facteurs stimulent le marché des FWA en Afrique et au-delà: la demande des consommateurs et des entreprises pour des services numériques ainsi que des programmes et des subventions parrainées par le gouvernement.

L’Afrique était dans mon cœur dès le premier jour, avec sa beauté naturelle, sa riche culture et ses peuples sympathiques. Je me suis toujours sentie la bienvenue ici. Je suis convaincue que la connectivité mobile à haut débit contribuera à fournir une plate-forme stable pour l’innovation et la croissance économique sur le continent, notamment si nous tenons compte du grand potentiel qui est encore inexploité en déverrouillant les écosystèmes et en numérisant nos secteurs verticaux tels que les secteurs de la santé, de l’énergie et des services publics, des transports, de l’agriculture, etc. Avec l’aide d’investissements intelligents à long terme dans les infrastructures – notamment le haut débit mobile, l’accès sans fil fixe et les services fintech.