Nouveau Audi Q3 :Plus grand et plus techno

Audi a renouvelé son SUV urbain Q3. Le constructeur a beaucoup investi pour mieux positionner le véhicule dans le segment des SUV premium.

Comparativement avec la première génération, la deuxième a connu une évolution à plusieurs niveaux à commencer par les mensurations qui ont augmenté (4484 mm de longueur, 1849 mm de largeur et 1616 mm de hauteur). Les nouvelles dimensions profitent à l’habitabilité assurant un accueil plus confortable pour les passagers à bord.

La face avant se distingue par une calandre Singleframe octogonale à huit barres verticales. Elle se caractérise également par des phares Full LED.

Sur le plan mécanique, le véhicule est équipé d’un moteur diesel de 2 l développant 150 ch. Il est accouplé à une boite automatique à 7 rapports. Le nouveau Q3 est disponible sur le marché marocain à partir de 404.000 DH.

Il est à signaler que la gamme comporte une version Sportback plus spacieuse. Sa ligne de toit plongeante et élégante lui confère plus de sportivité. Son prix est décliné à partir de 479.000 DH.