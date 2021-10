Nouveau gouvernement: passation de pouvoirs au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau

La cérémonie de passation des pouvoirs entre M. Nizar Baraka que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Équipement et de l’Eau, et son prédécesseur, M. Abdelkader Amara, s’est déroulée vendredi à Rabat.

Une passation de pouvoirs a eu lieu, par la même occasion, entre M. Mohamed Abdeljalil, que le Souverain a nommé ministre du Transport et de la logistique, et M. Amara.

Dans une allocution à cette occasion, M. Amara a félicité MM. Baraka et Abdeljalil pour la confiance royale placée en leur personne, souhaitant plein succès aux deux ministres connus pour leur savoir-faire et leur compétence avérée Il a rappelé les réalisations ainsi que les grands chantiers ouverts dans les domaines de compétence de son ministère, saluant à cet égard l’abnégation et l’assiduité des fonctionnaires du ministère qui ont contribué chacun en ce qui le concerne au développement du pays.

De son côté, M. Baraka a souligné que le ministère de l’Équipement et de l’eau occupe une place de choix dans la vision du gouvernement, au service de promotion de l’économie nationale et de la réduction des disparités territoriales par l’allégement des répercussions dues à la pandémie.

La déclinaison de cette vision, poursuit le nouveau ministre, vise à faire de ce département un levier de développement pour le pays en général, et pour l’amélioration du vécu quotidien des citoyens en particulier, exprimant le souhait de travailler de concert avec toutes les parties prenantes pour réaliser les objectifs escomptés.

M. Abdeljalil a pour sa part formé le vœu d’agir de concert avec l’ensemble du personnel et responsables de ce département stratégique afin de réussir la mission qui lui a été confiée par SM le Roi, et de répondre aux aspirations des citoyens.

Au cours de cette rencontre, les nouveaux ministres ont appelé à davantage de mobilisation afin de parachever les chantiers en cours en vue de donner corps aux stratégies et orientations royales.

Ont notamment pris part à cette cérémonie les secrétaires généraux du ministère de l’Équipement et du transport, de la logistique et de l’eau, les directeurs centraux, les directeurs généraux des établissements et entreprises publics sous tutelle et les directeurs des Instituts de formation.

( Avec MAP )