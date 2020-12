Nouveau Nissan Juke Plus stylé que jamais !

La société marocaine des voitures nippones (SMVN), filiale du groupe Auto Hall et importateur exclusif de la marque Nissan au Maroc, a lancé dernièrement sur le marché le nouveau Nissan Juke.

Sur neuf ans de carrière, la première génération de Nissan Juke a connu un succès notoire avec plus de 1,5 million d’exemplaires dans le monde. Outre le capital confiance, la deuxième génération bénéficie de plusieurs qualités stylistiques et techniques qui lui permettent de s’imposer dans son segment en toute sérénité.

Le SUV a une nouvelle plateforme et aussi de nouvelles mensurations qui ont été revues à la hausse comparativement avec l’ancienne version. Il a grandi de 7 cm et sa longueur passe à 4,21 m. Il a pris 3 cm de plus pour la largeur et la hauteur qui culminent respectivement à 1,80 m et 1,60 m. Ces dimensions profitent beaucoup à l’habitabilité et au confort à bord. Le nouveau Juke offre un espace plus généreux à l’arrière comme à l’avant. Les passagers arrière gagnent 5,8 cm de rayon aux genoux et 1,1 cm de garde de toit. Le volume du coffre passe à 422 litres, soit une hausse de 20% par rapport à la première génération. Le plancher du coffre est réglable et permet d’augmenter le volume pour atteindre 1 305 litres.

Au niveau du profil, le véhicule est une combinaison entre une voiture de sport et un SUV. Jusqu’aux portes, c’est une silhouette de crossover. Mais à partir des vitres, c’est une ligne de coupé de l’avant jusqu’à l’arrière.

La face avant se distingue par des optiques avec une signature lumineuse en forme d’Y permettant de l’identifier immédiatement. La calandre en forme de V rappelle l’identité visuelle de tous les nouveaux véhicules de la marque.

A l’arrière, la poupe assez large donne un caractère athlétique à l’ensemble. La ligne racée et aérodynamique permet de réduire la consommation de carburant et d’améliorer l’insonorisation.

L’intérieur a été minutieusement soigné, preuve que le constructeur japonais s’est rattrapé en corrigeant les limites de l’ancienne génération. La planche de bord est devenue de bonne qualité avec des matériaux et une finition de bon niveau.

Plus optimisée, la position de conduite bénéficie de commandes intuitives et des rangements pratiques.

Au chapitre mécanique, le nouveau Juke est doté d’un bloc essence turbo DIG-T 1.0 l à trois-cylindres créé en collaboration avec Daimler. Ce moteur fournit une puissance de 117 ch. Il est accouplé au choix à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte automatique à double embrayage (DCT) à 7 rapports.

Le SUV est pourvu d’une dotation technologique très riche comprenant plusieurs aides à la conduite à l’image de la dernière génération de Nissan Intelligent Mobility, qui font du véhicule le modèle Nissan le mieux connecté de tous les temps.

Les fonctions présentes sur le smartphone peuvent être transférées vers le système d’infodivertissement Apple Carplay et Android Auto.

Les prix démarrent à partir de 194 900 DH pour la version Visia MT et culminent 249. 900 DH pour la version Tena DCT.