Nouveau Renault Captur : Montée en gamme réussie

Outre la nouvelle Clio, Renault Maroc a rajeuni sa gamme par le nouveau Captur. La deuxième génération de cet SUV urbain dispose de nombreuses qualités lui permettant de se forger un positionnement de référence dans son segment. Cette catégorie a le vent en poupe sur le marché automobile. Conscient de ce constat, Renault a fourni beaucoup d’efforts pour la conception de Captur 2 tout en capitalisant sur les éléments qui ont fait le succès de la première génération. Il faut dire que le véhicule consacre à merveille l’identité visuelle de la marque. Pour bien affronter la concurrence, ses dimensions sont été revues à la hausse (4 227 mm de longueur, 1 797 mm de largeur et 1 576 mm de hauteur).

Le design, de type bi-ton entièrement personnalisable, propose 40 combinaisons extérieures. Le caractère musclé du profil est renforcé par les lignes athlétiques.

A l’intérieur, on distingue le Smart cockpit avec écran multimédia tactile de 9,3 pouces orienté conducteur et l’instrumentation numérique de 10.2 pouces.

Au niveau des équipements, l’offre est très riche et variée dès l’entrée de gamme où la dotation englobe l’ABS, lève-vitres arrière électrique et impulsionnel et une console centrale de rangement. On retrouve également dans les autres versions le système Easy Link d’info-divertissement, 6 hauts parleurs, Bluetooth, prise USB et jack, aide au parking avant et arrière et feux arrière.

Au chapitre mécanique, le nouveau Captur est équipé en essence du bloc TCe fournissant 130 ch. Il est accouplé à une boîte automatique à 7 rapports. En diesel, c’est le moteur 1.5 dci de 115 ch, doté d’une boîte manuelle à 6 rapports, qui officie.

Les prix démarrent à partir de 179 900 DH pour la version Life. Ils passent à 199 900 DH pour la finition Explore et culminent à 219 900 DH pour la version Intense.