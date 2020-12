Nouvel an/Covid-19 : les autorités de Marrakech mobilisées

A quelques heures seulement du nouvel an, les habitants de la ville de Marrakech se préparent à célébrer 2021. Les autorités de la ville, de leurs côtés, se sont mobilisées pour veiller au respect de l’application des restrictions.

La fin d’année approche, plusieurs Marocains sont sortis aujourd’hui, pour faire leurs dernières courses afin de préparer la soirée, avant la fermeture des commerces et le couvre-feu. La plupart vont fêter le nouvel an chez eux, Covid oblige.

Les célébrations dans la ville de Marrakech, qui connaît de nombreuses visites durant cette période, pourraient s’avérer compliquées à gérer, si le gouvernement n’ava pas annoncé des mesures proactives pour endiguer la propagation du virus et la multiplication des foyers de Covid.

En effet, les bénéficiaires de cette période de fin d’année sont les pâtisseries et les centres commerciaux, où on trouve des files d’attentes interminables à l’entrée. Devant une pâtisserie à Marrakech, des familles sont venues récupérer leurs commandes de gâteaux. En comparant les prix de cette année avec 2019, ils sont en hausse. Un gâteau simple coûte 150 DH, les bûches, quant à elles, se vendent à partir de 200 DH. En dépit de la crise et du couvre-feu, les Marocains essayent de se faire plaisir.

Afin d’assurer une sécurisation des zones, des magasins et de l’environnement de toute la ville, les autorités locales et sécuritaires veillent à ce que les dispositions de précaution soient appliquées dans le plein respect de la loi. Les éléments de la DGSN travaillent d’arrache-pied, dans le cadre de la mise en place des recommandations du Comité scientifique et technique, pour encadrer la ville et préserver la sécurité des citoyens.