Nouvelle Ford Focus Plein cap sur l’innovation

La quatrième génération de Ford Focus se veut plus innovante, plus compacte et plus dynamique que jamais. Le constructeur américain a conçu le modèle à partir d’une feuille blanche.

Ford Focus est considérée comme l’un des grands succès de l’automobile grâce à sa fiabilité, sa robustesse, ses performances et surtout un rapport qualité/prix compétitif. Depuis son lancement en 1998, la compacte cumule plus de 16 millions d’exemplaires écoulés dans le monde.

Pour ratisser large dans son segment où la concurrence bat son plein, le nouveau modèle ou la quatrième génération joue la carte de l’innovation.

Pour sa conception, le constructeur américain a choisi de collaborer étroitement avec les clients et de recueillir leurs avis et leurs attentes. Il est question de corriger les lacunes de l’ancien modèle et de repenser un concept offrant une expérience de conduite rassurante, intuitive et gratifiante.

Au final, le résultat a abouti à un modèle centré sur l’humain, plus sûr et plus intelligent.

La nouvelle Ford Focus offre plus que jamais de l’espace, du style et des technologies de conduite avancées pour les clients des voitures familiales de taille moyenne, en introduisant des fonctionnalités qui peuvent aider les conducteurs et faciliter la conduite dans des conditions d’arrêts et de démarrages fréquents; ainsi que les aider à voir plus clairement en conduisant dans l’obscurité et se garer en toute simplicité.

Amko Leenarts, directeur du design, Ford Europe, a donné une idée sur le produit en quelques mots : «Nous voulions que notre nouvelle Focus soit un produit dont les clients puissent tomber amoureux et le rester. A l’intérieur comme à l’extérieur, notre nouvelle philosophie de conception consiste à créer des moments d’interaction mémorables qui construisent et maintiennent la relation entre l’être humain et la machine».

Pour sa part, Abdelouahab Ennaciri, directeur général de Scama, filiale du groupe Auto Hall, importateur exclusif de la marque Ford au Maroc, a souligné que «la nouvelle Ford Focus est le modèle qui incarne le plus les valeurs de la marque au Maroc : robustesse, puissance, fiabilité, et surtout dynamisme et plaisir de conduite. Cela avait d’ailleurs permis à la Focus de se hisser à la première place du podium des ventes sur le segment des compactes de taille moyenne au Maroc, pendant plusieurs années, avec une part de marché dépassant les 20%».

Pour répondre aux attentes de ses clients, Ford a investi 600 millions d’euros dans l’usine de Ford de Saarlouis en Allemagne où le véhicule est assemblé. La voiture est la première de son genre basée sur la nouvelle architecture C2 de la firme. Une conception qui a permis d’améliorer la sécurité, d’offrir plus d’espace à bord sans impacter les dimensions extérieures. Cette structure innovante a eu des effets tangibles sur le dynamisme du véhicule et au niveau de la consommation.

Dégageant un caractère clair et affirmé, la face avant de la voiture est à la fois simple et harmonieuse. La calandre a été élargie et placée entre les phares orientés horizontalement, qui comme les feux arrière sont placés loin que possible vers l’extérieur pour renforcer la largeur et l’allure de la voiture.

Les feux arrière sont désormais construits en deux pièces. Ce qui permet une ouverture plus polyvalente du couvercle du coffre, tandis que les technologies d’éclairage LED offrent une signature clairement reconnaissable de jour comme de nuit. Le mot Focus, en lettres individuelles avec finition satinée, est positionné entre les feux arrière, réaffirmant le niveau haut de gamme à l’arrière.

Plus accueillant, l’intérieur est confortable pour cinq personnes. Ainsi, les passagers avant bénéficient d’un espace généreux au niveau des épaules de 1421 mm avec un placement du tableau de bord optimisé. Spacieux, pratique et bien connecté, l’habitacle bénéficie de technologies de confort et de commodité de pointe assurant une bonne intégration du véhicule avec la vie des clients.

Les matériaux sont spécialement choisis pour se fondre et se compléter entre eux, soulignant l’amélioration du savoir-faire et de la qualité.

Le système d’infodivertissement SYNC 3 de Ford basé sur un écran tactile de 8 pouces assure une hyper-connectivité de la voiture et un contrôle optimisé de l’ensemble, que ce soit au niveau de la navigation, la climatisation que des smartphones connectés à l’aide de simple commandes vocales. Il est parfaitement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Au niveau de la sonorisation, le nouveau système audio B&O donne aux passagers la possibilité de profiter pleinement de la musique diffusée par leurs smartphones. Il comprend dix haut-parleurs dont un caisson de basse de 140 mm monté dans le coffre et une enceinte de médium située au centre du tableau de bord et a été spécialement adapté pour la nouvelle Focus.

Le nouveau châssis est doté de technologies sophistiquées offrant une expérience de conduite de pointe.

Motorisation puissante et efficiente Sous le capot, la nouvelle Focus est dotée d’un bloc moteur de dernière génération. Il s’agit du moteur diesel EcoBlue de 1.5 l à la fois puissant et efficient. Il développe une puissance de 120 ch pour un couple de 300 Nm. La consommation moyenne tourne autour de 3,5 l/100 km. Pour ce qui est de la gamme existante au Maroc, l’offre englobe une carrosserie en 4 et 5 portes et trois versions : Trend, Connected et Titanium. Dès l’entrée de gamme, la gamme propose beaucoup d’équipements comme la signature LED, le Bluetooth avec commande vocale, le régulateur de vitesse, l’ESP, les vitres arrière électriques, le système Auto Hold. Le prix catalogue démarre à partir de 226.000 DH pour la version Trend boite de vitesses manuelle et il culmine à 304 000 DH pour la version Titanium toute option. Actuellement, un prix promotionnel de la nouvelle Focus est fixé à partir de 199 000 DH.