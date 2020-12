Nouvelle Renault Clio Elle a du punch !

Renault Maroc a lancé la nouvelle Clio. La cinquième génération séduit par ses lignes fluides et attractives, un habitacle résolument moderne, une dotation technique de pointe et une motorisation efficiente.

Dévoilée en avant-première au salon de Genève en 2019, puis commercialisée en Europe à partir de l’été de la même année, la citadine débarque enfin au Maroc. A cause de la crise sanitaire et du confinement, le lancement de la nouvelle Clio a pris du retard sur le marché national.

Pour la conception de la cinquième génération, le constructeur français n’a pas choisi la voie de la rupture, optant plutôt pour un profil proche esthétiquement de la Clio IV. La marque au losange explique cette démarche par les conclusions tirées des sondages et des enquêtes de marché effectués auprès des clients qui ont souhaité une évolution en douceur.

Il faut dire que le modèle est le plus important de la marque, puisqu’il cumule au total près de 16 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en 1990.

Le gabarit a été légèrement remodelé. La longueur passe à 4 050 mm, la largeur à 1 798 mm et la hauteur à 1 440 mm. Quant à l’empattement, il est de 2 580 mm.

Devenu plus affiné, le profil se distingue par la nouvelle signature lumineuse à l’avant avec éclairage Full Led. Les lignes sensuelles et les flancs sculptés renforcent l’aspect dynamique de la voiture. La citadine se caractérise aussi par ses finitions chromées finement intégrées, des poignées de porte dans le prolongement du vitrage.

C’est au niveau de l’intérieur que les changements sont plus visibles. La montée en gamme de l’habitacle saute aux yeux dès le premier regard avec le niveau des matières et des finitions soignées alliant robustesse et modernité. Renault a amélioré l’accueil à bord et le confort pour que l’expérience de conduite devienne plus agréable. A noter aussi l’arrivée d’un nouveau cockpit high tech.

Pour faciliter la vie à bord et la conduite au quotidien, Clio 5 dispose d’une panoplie d’équipements de pointe à l’image du tout nouveau système multimédia embarqué Easy Link intuitif, facile à manipuler et personnalisable, grâce à l’écran tactile haute résolution pouvant atteindre 9.3’’ et un tableau de bord digital de 7’’.

La voiture est dotée également de plusieurs aides à la conduite comme les dernières solutions Renault Easy Drive avec notamment le frein de parking électrique, caméra 360° et l’Easy Park Assist.

Sous le capot, Clio 5 dispose d’une gamme de motorisations. En essence, le bloc 1.0 SCe fournit 75 ch. Il est accouplé à une boîte manuelle de 5 rapports. Très efficient et économe, ce moteur assure une consommation mixte autour de 5,7 l/100 km, soit l’un des meilleurs niveaux du segment. Plus puissant, le bloc TCe développe 100 ch. Il est associé à une boîte de vitesse automatique de type X-tronic à variation continue (CVT). En diesel, la voiture est équipée du fameux bloc 1.5 dCi de 115 ch. En dépit de sa puissance, la consommation mixte reste limitée à 4,3 l/100 km seulement. Ce moteur est équipé d’une boîte de vitesses manuelle de 6 rapports.

A l’essai, la citadine assure un comportement convaincant en matière d’agilité dans les circuits urbains et aussi sur route. Le stationnement et autres manœuvres sont plus faciles. Ces prouesses sont le fruit de la modernisation du châssis, des trains roulants, de la direction et de la suspension qui permettent de manoeuvrer agréablement l’auto en ligne droite comme en virage serré.

Il faut noter qu’en matière de sécurité, Clio 5 a obtenu 5 étoiles au crash-test de Euro Ncap, soit la note maximale. Une prouesse obtenue grâce notamment à une sécurité passive renforcée et une offre d’aides à la conduite la plus complète de la catégorie.

Au niveau de l’offre produit, le modèle se décline en 4 versions. La finition Life démarre à partir de 133 500 DH. La finition Explore est proposée à 170 500 DH et la version haut de gamme Intense est déclinée à partir de 188 500 DH.

Le prix de la version sportive RS line est de 197 500 DH.