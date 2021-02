Nouvelle Renault Mégane Epurée et racée

Mégane est un success story de Renault. Après 25 de carrière et quatre générations, cette berline compacte continue de s’imposer dans son segment. Capitalisant sur cet historique riche et glorieux, le nouveau modèle est bien loti pour faire face à la concurrence en toute sérénité.

Avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Renault Mégane est un modèle emblématique de l’univers automobile. Au Maroc, la voiture cumule depuis son lancement 23.000 unités et depuis 2017, elle est leader de sa catégorie avec plus de 20% de parts de marché.

Grâce un design attractif, une motorisation fiable et efficiente et des équipements modernes, la nouvelle Renault Mégane dispose de plusieurs éléments distinctifs qui consolide son positionnement dans le marché. Le profil se démarque par des formes sculptées et dynamiques offrant dès lors plus de personnalité et de raffinement.

Dès le premier niveau de finition, les projecteurs intègrent la technologie LED Pure Vision qui remplacent les anciens feux halogènes. Ils sont plus performants et améliorent l’intensité lumineuse en allongeant la portée de l’éclairage de près de 30%. Ce qui profite beaucoup à la sécurité et à l’agrément de conduite.

Disposant d’un nouveau bouclier et d’une nouvelle calandre, le véhicule a vu sa grille intérieure complètement renouvelée.

A partir du 3ème niveau d’équipement, elle est dotée d’une animation chromée. Les entourages d’antibrouillards s’équipent désormais d’un jonc chromé et des déflecteurs d’air apparaissent au niveau de l’avant des passages des roues pour un meilleur dynamisme. La voiture propose également 10 teintes de caisse dont trois nouvelles : le cuivre Solar, le gris baltique et le nouveau gris highland.

L’intérieur devient plus moderne et raffiné. Grâce à de nouveaux équipements technologiques s’intégrant dans une atmosphère encore plus élégante et raffinée, l’habitacle gagne en intuitivité et ergonomie.

La planche de bord dispose d’un nouvel écran multimédia 9,3 pouces parfaitement intégré qui apporte une modernité à l’habitacle. Grâce au système multimédia Renault Easy Linh, l’ensemble des prestations multimédia sont à portée de main.

Dès le deuxième niveau de finition, la montée en gamme est nettement visible avec des selleries qui s’habillent d’un nouveau revêtement.

Au niveau de la motorisation, la nouvelle Renault Mégane est commercialisée avec le bloc diesel 1.5 dCi développant 115 ch. Il est associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou automatiques à 7 rapports. Ce moteur est connu par sa fiabilité et il est utilisé par différents modèles de l’alliance Renault-Nissan. La fourchette des prix est comprise entre 186.900 DH et 252.900 DH.