Nouvelle tournée de « Soufi, mon amour » en décembre prochain

Entre expérience artistique et voyage mystique, Hassan El Jaï se met en scène et interprète tous les personnages de son adaptation du best-seller mondial « Soufi, mon Amour ».

Après une centaine de représentations au Maroc et à l’étranger, Hassan El Jaï revient accompagné par le musicien Abd Chakûr Boussougou sur plusieurs instruments traditionnels.

On suit le périple de Shams de Tabrîz, le célèbre derviche errant du 13ème siècle, vers la ville de Konya. Sur les pas du maître spirituel de Rûmi, et à travers ses rencontres avec différents protagonistes fascinants ; le public est invité à arpenter un chemin initiatique, au bout duquel l’amour se révèle être à la fois la raison et le but ultimes…

Le voyage théâtralisé de Shams de Tabrîz offre un spectacle riche et captivant, capable de laisser une empreinte unique dans les cœurs.

Mercredi 1er Décembre 2021, 20h

Théâtre National Mohammed V – Rabat

–

Jeudi 2 Décembre 2021, 20h

Complexe Culturel d’Anfa – Casablanca

–

Samedi 11 Décembre 2021, 20h

Hôtel Allegro – Agadir

–

Dimanche 12 Décembre 2021, 19h

Le Bled – Marrakech