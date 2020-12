Nucléaire iranien: Paris, Berlin et Londres “profondément préoccupées” par les dernières annonces de Téhéran

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont estimé, lundi, que l’annonce récente par l’Iran de son intention d’installer trois nouvelles cascades de centrifugeuses avancées dans l’usine d’enrichissement de l’uranium de Natanz est “contraire” au Plan d’action global conjoint (JCPoA) et “profondément préoccupante”.

“Nous avons par ailleurs pris note avec une vive préoccupation de la loi récemment adoptée par le parlement de l’Iran qui, si elle est mise en oeuvre, se traduira par un développement important du programme d’enrichissement de l’Iran et par une capacité d’accès de l’AIEA réduite”, ont souligné les porte-parole des ministères des affaires étrangères des trois pays dans une déclaration conjointe.

Ces mesures seraient “incompatibles” avec le JCPoA et avec les autres engagements nucléaires de l’Iran, relèvent-ils, rappelant que les gouvernements de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni ont travaillé sans relâche à la préservation du JCPoA, qui constitue “une réalisation essentielle” de la diplomatie multilatérale et de l’architecture de non-prolifération.

“Nous avons négocié le JCPoA avec la conviction qu’il contribuerait de manière décisive à la construction de la confiance dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, ainsi qu’à la paix et à la sécurité internationales”, relève la déclaration conjointe.

“Si l’Iran souhaite sérieusement préserver un espace pour la diplomatie, il ne doit pas mettre en oeuvre ces mesures”, préviennent les porte-parole, estimant qu’un tel mouvement “compromettrait nos efforts partagés” pour préserver le JCPoA et “risque de mettre en péril” l’importante opportunité de revenir à la diplomatie que représente l’arrivée de la nouvelle administration américaine.

“Un retour au JCPoA aurait également des bénéfices pour l’Iran”, notent-ils, ajoutant qu’ils entendent traiter de la question des violations du JCPoA par l’Iran dans le cadre de l’Accord.

Les porte-parole de la diplomatie française, allemande et britannique ont salué en outre les déclarations du président élu Biden sur le JCPoA et sur une voie diplomatique pour répondre aux préoccupations plus larges concernant l’Iran.

“Ceci est dans notre intérêt à tous”, concluent-ils.

( Avec MAP )