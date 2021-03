Nucléaire: Macron profondément préoccupé par les décisions de l’Iran en violation de l’accord de Vienne

Le Président français Emmanuel Macron a exprimé, mardi, “sa profonde préoccupation” face aux décisions prises par l’Iran en violation de l’accord de Vienne de 2015, indique l’Elysée.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Hassan Rohani, le chef de l’Etat français a également souligné la nécessité pour Téhéran de revenir au respect de ses obligations ainsi qu’à la pleine coopération avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, ajoute la présidence française dans un communiqué.

Dans le même contexte, M. Macron a rappelé les efforts faits par la France, avec ses partenaires, au cours des dernières années, pour permettre une solution négociée, et marqué l’importance que des gestes “clairs soient faits sans attendre par l’Iran, afin que le dialogue reprenne avec l’ensemble des parties prenantes à l’accord de Vienne”.

Il a aussi fait part de son inquiétude sur la montée des tensions régionales à la suite des attaques perpétrées contre l’Arabie saoudite et les emprises de la Coalition contre Daech en Irak, soulignant sa détermination à œuvrer à l’apaisement et à travailler avec tous sur la résolution des crises régionales, en particulier en Irak, au Yémen et au Liban.

Dans cet esprit, poursuit l’Elysée, M. Macron a souhaité que l’Iran fasse preuve de retenue et apporte une contribution décisive à la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient.

Par ailleurs, le président français a rappelé l’appui apporté par les Européens à l’Iran pour faire face à la pandémie et proposé de renforcer la coopération pour répondre aux besoins de l’Iran en matière de vaccination, au travers de la facilité COVAX.

Lundi, la France a regretté l’annonce par l’Iran, de ne pas accepter de participer à une réunion informelle avec les autres participants au Plan d’action global commun (PAGC-JCPoA) et les États-Unis.

Paris et ses partenaires européens ont à maintes reprises dénoncé les violations par l’Iran de ses engagements internationaux concernant son dossier nucléaire.

( Avec MAP )