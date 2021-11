Obligation du Pass vaccinal : Quand la police gère les manifestations et pointe des opérations de déstabilisation extérieures ?

Hammou Hassan

Tout quidam qui prend soin de réfléchir et observer un tant soit peu attentivement les banderoles et les slogans brandis ce dimanche, qui ont été scandés lors des protestations ayant eu lieu ce jour-là dans plusieurs villes marocaines, tombe sur ce constat : les revendications politiques et les idéologies étaient plus fortement présentes que les slogans rejetant la vaccination obligatoire contre la pandémie mortelle. Autrement dit, la politisation des appels et des revendications était manifeste et criarde. Nous étions, en effet, loin du caractère sanitaire. On dit même que des éléments étrangers à la protestation médicale s’y étaient infiltrés avec l’objectif de semer le désordre, d’inciter aux violences et à la déstabilisation.

On rappellera aussi que ceux qui suivent la dynamique de ces protestations peuvent voir clairement les horizons de cette sortie, qui n’était pas motivée par leur volonté de rejeter la vaccination obligatoire ou de s’opposer à l’opération de vaccination en soi, mais de récupérer le mouvement anti-vaccin à des fins politiques. Le Maroc a réussi à faire vacciner gratuitement tous ses citoyens qui se associés à cette opération salutaire. Il a commencé à faire circuler la troisième dose, non sans succès comme en témoigne l’afflux considérable de candidats. Un enjeu qui place le Maroc parmi les plus puissants du monde dans ce domaine, contrairement au voisin qui redoute encore le 3ème revers de l’épidémie, à un moment où le Maroc commence d’ores et déjà à réfléchir à la quatrième dose de vaccination.

En pratique, le Ministère de la Santé et le Comité Scientifique ont confirmé que la vaccination et le Pass vaccinal ne posent pas de problèmes majeurs sur le plan sanitaire et social, étant donné que la grande majorité des Marocains ont obtenu gratuitement leur vaccin et portent leur Pass sans aucun trouble grave pour la santé publique. De plus, il a été affirmé que le Pass vaccinal permettra de détendre la situation économique et sociale au Maroc, car la vie, ainsi que l’économie reprendront leur cours normal, qu’il soit structuré ou non.

Alors pourquoi protester contre la vaccination et l’obligation du Pass vaccinal au Maroc ? Pourquoi dénigrer un service précieux dont les modalités ont été organisés par l’Etat et les doses offertes ? Sachant que presque tous les pays du monde considèrent que la vaccination est la seule solution pour faire face à la pandémie sanitaire, et que leur quasi-totalité ont adopté le passeport vaccinal pour gérer les déplacements et éviter la propagation de la pandémie, pourquoi ces réticences et ces campagnes démagogiques ? De plus , le Maroc a obtenu des succès impressionnants sur la base des témoignages de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) en fournissant une vaccination gratuite.

Par ailleurs, la première chose que le lecteur retrouve dans les plateformes de communication, ce sont les « campagnes de provocations et de séditions contre le gouvernement et les pouvoirs publics », face au succès de cette campagne nationale.

En réagissant à ce sujet, une source sécuritaire informée a expliqué que, « la vigilance informationnelle sur Internet a constaté, ces derniers jours, plusieurs appels qui incitent les participants à tenir tête aux forces de l’ordre », leur expliquant comment simuler des malaises et provoquer les forces de sécurité, et enregistrer leurs réactions. En effet, certains groupes abonnés de WhatsApp demandaient aux manifestants « d’accompagner leurs enfants mineurs et leurs parents âgés en vue de les utiliser comme des boucliers humains pour empêcher toute intervention sécuritaire ».

Dans le même contexte, la même source indique que les impératifs de sécurité ont imposé une stricte surveillance de nombreux tweets publiés à partir de comptes récemment créés, émis depuis l’extérieur du Maroc, qui tentaient de promouvoir un scénario similaire à celui de la Syrie, marqué par le chaos et les troubles sociaux, essayant d’inciter certains manifestants à commettre des émeutes en marge de ces contestations. Ainsi la main de l’étranger et des milieux hostiles au Royaume est-elle d’autant plus évidente qu’elle provient de pays voisins dont les services sont prompts à fomenter complots et opérations de déstabilisation.