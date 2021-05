Observation mercredi du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual aura lieu mercredi 29 Ramadan 1442 de l’hégire correspondant au 12 mai 2021, a annoncé mardi le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Les magistrats et les délégués du ministère sont invités à informer ce département de l’observation ou pas du croissant lunaire à travers les numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou via le numéro de fax (0537.76.17.21), a précisé le ministère dans un communiqué publié sur son site électronique.

( Avec MAP )