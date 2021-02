OCDE: débat de haut niveau sur les moyens d’assurer un accès équitable aux vaccins anti-Covid

L’Organisation de coopération et développement économique (OCDE) organise, lundi, un débat virtuel de haut niveau pour examiner notamment les moyens à même d’assurer un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19.

Les discussions porteront également sur le renforcement de la résilience dans les pays en développement, l’autre épreuve de taille pour la solidarité mondiale, indique l’organisation internationale basée à Paris.

Les débats réuniront le secrétaire général Angel Gurria de l’OCDE, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que des dirigeants politiques, des responsables d’organismes de développement et des organisations de la société civile, relève l’organisation internationale basée à Paris.

Il s’agit notamment de Francisco André, secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération, Portugal (Présidence de l’UE), Adama Coulibaly, ministre des Finances de Côte d’Ivoire, Ángeles Moreno Bau, secrétaire d’État à la coopération internationale (Espagne), Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi L’Alliance du vaccin, Jagan Chapagain, secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de Thomas Cueni, directeur général de la Fédération internationale de l’industrie du médicament (IFPMA).

Participeront aussi à ces discussions Charlotte Petri-Gornitzka, directrice exécutive adjointe de l’UNICEF, Gayle Smith, présidente et directrice générale de l’ONE, Vera Songwe, secrétaire générale adjointe de l’ONU et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique et Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux Partenariats internationaux.

Selon l’OCDE, la crise du Covid-19 a eu des effets dévastateurs sur les plans social et économique partout dans le monde, mais en particulier dans les pays en développement.

L’absence d’une stratégie globale à l’échelle mondiale pour garantir l’accès aux vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire menace de prolonger la pandémie, d’aggraver les inégalités au sein des pays et entre eux et de retarder la reprise économique mondiale, prévient-t-elle.

( Avec MAP )