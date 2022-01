OCP-Al Moutmir/Olivier: Plus de 1500 plateformes de démonstration en 2020-2021

Plus de 1.506 plateformes de démonstration (PFD) de l’olivier ont été installées durant la campagne agricole 2020-2021, profitant à plus de 630 agriculteurs bénéficiaires directs et 6.000 bénéficiaires indirects, et ce dans le cadre du programme Al Moutmir des plateformes de démonstration, indique l’OCP.

Ces PFDs, réparties sur 27 provinces dans plus de 160 communes, ont touché l’ensemble des variétés existantes, différents types de conduite (Bour, irrigation gravitaire et irrigation localisée) et divers modes d’exploitation (extensif et intensif) et ce, sur l’ensemble des bassins de production au Maroc, précise l’OCP qui vient de dévoiler les résultats des PFD – Olivier/ campagne 2020-2021 de l’initiative Al Moutmir.

Des ICP (Integrated Crop Program) ont été déployés en tenant compte des spécificités agro-climatiques de chaque site de production, fait savoir la même source qui note que le suivi des PFDs est 100% digitalisé grâce à la solution « OCP-AL Moutmir Agritrial ».

Ces PFDs visent à stimuler la consommation des engrais sur des bases scientifiques, constituer une base de données scientifique qualifiée à partir des remontées enregistrées au niveau des plateformes, accompagner le développement de la filière oléicole au niveau national et développer des modèles de production innovants à partager avec l’écosystème et enfin à contribuer à l’amélioration de la nutrition en agissant en amont de la chaine de production oléicole.

Le programme des PFDs Olivier a été pensé et mis en œuvre dans le cadre d’une approche participative fédérant plusieurs acteurs, en l’occurrence, agriculteurs, associations et coopératives, experts scientifiques et industriels, relève OCP qui précise que cette dynamique a impacté positivement la relation « agriculteur » et « communauté » et a stimulé la prise de décision collective.

L’itinéraire technique adopté dans les plateformes de démonstration est centré sur la gestion intégrée des cultures (ICP) et chaque programme s’est basé sur 4 piliers à savoir, la gestion rationnelle de l’eau d’irrigation, à travers le pilotage de l’irrigation selon les besoins des cultures et les particularités de chaque parcelle et la fertilisation sur mesure à travers les besoins en éléments nutritifs qui sont recommandés à partir des résultats des analyses du sol et l’adoption des formules spécifiques d’engrais de fond, tel que recommandée par les analyses du sol et fabriquées au niveau des points de vente Smart Blender.

Par ailleurs, un suivi de l’état nutritionnel des vergers a été réalisé durant la saison par des analyses foliaires, lesquelles ont été réalisées en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut africain de la nutrition des plantes (APNI) et ont permis d’ajuster le plan de fertilisation durant la saison, explique l’OCP.

Il s’agit, également, de la protection intégrée des cultures, à travers l’adoption d’un système de lutte contre les organismes nuisibles avec des méthodes qui répondent aux exigences économiques, écologiques et toxicologiques, l’usage des produits de spécialité (engrais spécifiques et biostimulants), via la stimulation des processus naturels qu’ils soient racinaires ou aériens pour améliorer l’absorption et l’efficience des nutriments, la tolérance au stress abiotique ainsi que la qualité de production.

