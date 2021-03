OCP : Hausse du chiffre d’affaires à 56,18 MMDH en 2020

Le Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des engrais, a enregistré un chiffre d’affaires de 56,182 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, en hausse de 4% par rapport à l’année précédente.

Cette performance s’explique principalement par la hausse des volumes exportés d’engrais et de roche par rapport à 2019, explique l’OCP dans un communiqué sur ses résultats à fin décembre 2020.

Par segment, le chiffre d’affaires de la roche a diminué de 2% en 2020, en raison de la baisse des prix combinée à un mix produit moins favorable, fait savoir la même source, notant que le recul des prix a été contrebalancé aussi bien par la hausse des volumes exportés, principalement vers l’Europe et l’Amérique latine, que par la fermeture de certaines unités de production dans le monde en raison de l’impact de la Covid-19.

Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique était, lui, en baisse de 14% par rapport à 2019, impacté aussi bien par la baisse des prix que des volumes. Les volumes de vente ont reculé principalement en Asie, notamment en Inde, où les mesures mises en place pour limiter la propagation de la pandémie ont entraîné une diminution de la production locale d’engrais.

S’agissant du chiffre d’affaires des engrais phosphatés, il a augmenté de 12%, malgré la baisse des prix. Cette progression résulte principalement de la hausse des volumes exportés, tirés par une forte demande, notamment en Inde et au Brésil.

“En effet, l’Inde a significativement augmenté sa consommation d’engrais sur fond de bonne mousson et de baisse de la production locale, et au Brésil, le pouvoir d’achat des agriculteurs, soutenu par la hausse des prix des récoltes, a encouragé des importations plus importantes”, précise l’OCP.

Sur le volet des intrants, le communiqué fait savoir que le groupe a su s’appuyer sur l’efficience de sa stratégie d’approvisionnement qui a été davantage favorisée par la baisse générale des prix du soufre et de l’ammoniac en 2020. Les prix du soufre ont été impactés par des niveaux de stocks élevés en Chine et par l’augmentation des capacités de production, en particulier en Russie, en Arabie saoudite et au Koweït.

Les prix de l’ammoniac ont suivi la même tendance baissière du fait de la montée en puissance de nouvelles capacités de production aux États-Unis, en Russie et en Indonésie.

“OCP a réalisé une croissance significative en 2020, une année marquée par un environnement économique sans précédent. Cette performance, soutenue par une demande en forte progression pour les engrais phosphatés, vient illustrer la flexibilité et l’agilité du Groupe”, a déclaré à cette occasion, Mostafa Terrab, Président-Directeur Général de l’OCP.

“Les efforts considérables de l’ensemble de nos collaborateurs et leur engagement indéfectible ont permis d’assurer notre continuité opérationnelle tout au long de la pandémie. Nous sommes confiants que cet effort collectif continuera d’être le moteur de notre succès à l’avenir”, a-t-il ajouté.

Les résultats annuels du Groupe ont affiché une croissance significative d’une année sur l’autre, avec une forte progression des principaux indicateurs financiers, a indiqué M. Terrab, relevant que “grâce à son excellence opérationnelle, OCP a réussi à maximiser la création de valeur tout en s’appuyant sur sa flexibilité industrielle ainsi que sa force de frappe commerciale qui répond à la demande croissante des principaux marchés importateurs”.

“Les résultats de 2020 bénéficient d’une amélioration des conditions de marché, illustrée par l’augmentation progressive des prix. La hausse des exportations d’engrais, couplée à la baisse des prix des matières premières ainsi que notre stratégie de réduction de coûts, ont contribué à la progression substantielle du levier opérationnel en 2020”, a fait savoir M. Terrab.

Et de noter que “le pilotage strict de nos coûts à travers un certain nombre d’initiatives ciblées était au centre de la stratégie du Groupe pour faire face aux conséquences de la Covid-19. L’impact de ces mesures se reflète dans les résultats de 2020 et nous comptons les maintenir post-pandémie”.

La marge brute pour la période, s’est élevée à 36,426 MMDH, contre 34,225 MMDH un an plus tôt, la baisse des prix des intrants, principalement le soufre, ayant largement neutralisé la baisse des prix sur les trois segments de la roche, de l’acide et des engrais.

L’EBITDA a enregistré, quant à lui, la croissance la plus significative avec une hausse de 22% d’une année sur l’autre, pour s’établir à 18,657 MMDH. La hausse des ventes, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe se sont traduits par une solide marge d’EBITDA de 33%.

A fin décembre 2020, le résultat d’exploitation accuse une légère baisse à 6,262 MMDH, contre 6,362 MMDH en 2019, résultant principalement de la charge non récurrente de 3 MMDH relative à la contribution d’OCP au Fonds Spécial national dédié à la pandémie Covid-19, constatée au second trimestre 2020.

L’endettement financier net s’est élevé à 52,324 MMDH, avec un ratio de levier financier ajusté de 2,82 au 31 décembre 2020.

Avec MAP