OCP: Hausse du chiffre d’affaires de 16% à près de 14,29 MMDH au T1-2021

Le Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des engrais, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 14,288 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de 2021, en hausse de 16% par rapport à celui enregistré une année auparavant.

Cette performance a été soutenue par la hausse des volumes ainsi que la progression des prix de vente sur les trois segments par rapport au premier trimestre 2020, explique le Groupe OCP dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.

“Le Groupe a affiché une solide performance opérationnelle et financière au premier trimestre de cette année grâce à l’effet combiné des efforts constants d’OCP en matière d’optimisation de la production et de réduction des coûts, et des conditions de marché favorables“, ajoute la même source.

La marge brute s’est établie, quant à elle, à 9,267 MMDH, contre 7,539 MMDH au premier trimestre 2020, la hausse des prix de vente ayant largement neutralisé la hausse des prix des matières premières, principalement le soufre. Le taux de marge a atteint 65%, contre 61% au premier trimestre 2020.

L’EBITDA s’est élevé, pour sa part, à 5,336 MMDH, en hausse de 60% par rapport au T1-2020, principalement en raison de la forte progression des ventes et d’efficiences opérationnelles continues sur la période. La marge d’EBITDA s’est élevée à 37% contre 27% un an auparavant.

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles ont atteint 1,75 MMDH au titre des trois premiers mois de cette année, en dessous des 2,125 MMDH décaissés au cours de la même période 2020, indique le communiqué.

“Le premier trimestre 2021 amorce un bon début d’année illustré par une performance solide, soutenant les perspectives positives du Groupe pour 2021“, relève l’OCP, notant que les conditions de prix restent, comme anticipé, favorables, reflétant une hausse de la demande mondiale, une offre stable et une hausse des prix des matières premières.

Dans cet environnement, l’OCP continue d’adresser les marchés à forte croissance sur lesquels le Groupe renforce sa position de leader, affirme-t-il, ajoutant qu’il poursuit également des initiatives qui “lui permettront de favoriser une croissance rentable à long terme, de garantir une chaîne d’approvisionnement durable et de rationaliser davantage ses opérations“.

( Avec MAP )