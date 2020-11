OCP: Nadia Fassi Fehri rejoint le Top Management

Le Groupe OCP, accueille au sein de son Top Management Nadia Fassi Fehri, en tant que Chief Transformation Officer, et membre du comité stratégique du Groupe. Après voir conduit la transformation d’Inwi, Nadia Fassi Fehri rejoint l’OCP.

Elle intègre le Top Management du Groupe en tant que Chief Transformation Officer et devient également membre du comité stratégique du Groupe, à partir de ce ce lundi, apprend-t-on du Groupe OCP. Cette décision intervient dans le cadre de l’accélération de la réalisation des divers programmes de transformation du Groupe, mettant en place une offre innovante de solutions de fertilisation et de services aux fermiers, précise le Groupe.

En intégrant l’OCP, Mme Fassi Fehri entend apporter son expérience du digital “comme levier majeur de la transformation des business models, de la culture d’entreprise et de ses modes de fonctionnement”, indique le Groupe.

Diplômée de l’École Polytechnique, de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’ESCP-EAP European School of Management, Mme Fassi Fehri a exercé différentes fonctions au sein du Groupe Managem où elle a assuré notamment le lancement de la première mine d’or au Maroc.

Entre 2015 et 2020, elle a conduit la transformation d’Inwi en un opérateur digital global, ayant investi les secteurs stratégiques du Cloud, de la cybersécurité et du paiement mobile.

( Avec MAP )