ODCO : Le partenariat public-privé, pilier de la stratégie d’accompagnement des coopératives

L’Office du Développement de la Coopération (ODCO) a tenu son conseil d’administration, le mercredi 5 janvier 2022, sous la présidence de Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, afin de présenter le bilan de 2021 ainsi que son plan d’action 2022.

Dans son allocution, Madame la Ministre a souligné la dynamique positive que connaît le secteur, et le rôle central de l’Office dans son développement et l’accompagnement des coopératives.

«Le nouveau modèle de développement a renforcé la position du secteur de l’Economie Sociale, lui permettant de jouer un rôle très important dans les secteurs public et privé. On s’attend à ce qu’il contribue au PIB, dans le futur, à hauteur de 8% au lieu de 2% et à la création de 50.000 nouveaux emplois annuellement », a déclaré Madame la Ministre Fatim-Zahra Ammor.

Afin d’atteindre cet objectif, le Ministère envisage d’accélérer la mise en œuvre et l’exécution de la stratégie de ce secteur dont les coopératives sont la principale composante dans notre pays.

De sa part, Monsieur Youssef Hosni, le Directeur Général de l’ODCO, a mis en exergue les réalisations enregistrées par l’Office dans un contexte de crise sanitaire.

Mr Hosni a également mis l’accent sur l’importance accordée à l’accompagnement des acteurs en partenariat avec des institutionnels et le secteur privé. Il a passé en revue le programme de formation et de coaching Mourafaka en partenariat avec la Fondation OCP, qui a bénéficié à 721 coopératives en 2021. Les actions de l’Office ont priorisé une approche inclusive auprès des entrepreneures féminines avec le prix « Lalla Moutaawina » et auprès des jeunes avec le concours « Génération Solidaire ». Ces programmes visent à garantir la pérennité économique des coopératives bénéficiaires tout en les formant aux techniques de gestion.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’ODCO a présenté le plan d’action 2022 priorisant le chantier structurel de dématérialisation de la procédure de gestion administrative des coopératives afin d’améliorer le suivi du secteur.

Il est à rappeler qu’en 2021, 5 127 nouvelles coopératives ont été enregistrées et 25 000 nouveaux emplois ont été créés. Quant à l’année 2022, elle s’annonce prometteuse pour plusieurs membres des coopératives qui bénéficieront de la couverture sociale.

Enfin, Mr Hosni a conclu en remerciant l’ensemble des partenaires publics et privés soutenant l’Office dans ses actions auprès des coopératives. Ce partenariat public-privé constitue un des facteurs clés de succès de la stratégie de l’Office.