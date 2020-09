OFFPT: Toutes les dispositions sanitaires sont respectées pour le déroulement des examens dans de bonnes conditions

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a souligné, jeudi à Sala Al Jadida, que toutes les dispositions sanitaires ont été respectées pour le bon déroulement des examens reportés de fin de formation de l’Office national de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) au titre de la session 2020.

“Toutes les normes et mesures de prévention imposées ont été respectées pour que les examens reportés de fin de formation se déroulent dans de bonnes circonstances en ces temps de crise engendrés par la propagation coronavirus (Covid-19)”, a-t-indiqué dans une déclaration à la presse lors d’une visite de terrain effectuée aux centres d’examens de l’Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA) de Sala Al Jadida et celui de Yacoub Al Mansour à Rabat.

M. Amzazi, qui s’est rendu dans quelques salles pour s’informer des conditions du déroulement des examens et du respect des mesures barrières et du protocole sanitaire, a affirmé que “nous sommes tout à fait réconfortés quant aux aspects sanitaires puisqu’il y a suffisamment d’espacement dans les classes, en plus du respect de la distanciation physique entre les stagiaires et de la signalisation”.

Il a aussi fait savoir que les examens, qui se déroulent jusqu’au vendredi prochain (15-18 septembre), concernent les techniciens, les techniciens supérieurs et les qualifications, saluant l’engagement et l’implication de tous pour assurer le bon déroulement de ces épreuves.

De son côté, la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, a précisé que toutes les mesures d’accompagnement ont été mises en place afin de préparer les stagiaires concernés par les examens, notant que des sessions de révision ont démarré dès le début du mois de juillet dernier.

“Plusieurs webinaires ont été dispensés au profit des stagiaires portant sur la préparation des examens dans ces circonstances particulières marquées par la propagation du coronavirus, animés par des coachs spécialisés”, a-t-elle ajouté, faisant observer que les épreuves ne couvrent que les modules assurés en présentiel entre septembre 2019 et mars 2020.

Concernant l’organisation, a poursuivi Mme Tricha, “la programmation temporaire a été adaptée de manière à réduire considérablement les déplacements des stagiaires vers les établissements de formation et toutes les mesures de prévention sanitaire sont scrupuleusement appliquées à l’ensemble des établissements concernés par cette opération afin de veiller sur la protection des stagiaires des formateurs mais aussi du personnel technique et pédagogique.

Au total 59.717 stagiaires de l’OFPPT sont appelés à passer les examens reportés de fin de formation au titre de la session 2020 dans différentes villes marocaines, à l’exception des régions faisant l’objet de restrictions sanitaires liées à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.