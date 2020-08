OFPPT: Rentrée 2020-2021 à partir du 12 octobre en “formation hybride”

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a annoncé, vendredi, l’adoption d’un “mode de formation hybride” pour l’exercice 2020-2021, qui devra débuter le 12 octobre prochain, au moment où les examens reportés auront lieu en septembre et en novembre.

“Tenant compte de la situation pandémique actuelle dans notre pays suite à l’augmentation des cas touchés par le coronavirus et conformément aux directives du ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’OFPPT a décidé de lancer l’année de formation à partir du 12 Octobre 2020 pour les stagiaires en 2ème année, et du 14 Octobre 2020 pour ceux en 1ère année, et ce en adoptant un mode de formation hybride”, indique l’Office dans un communiqué.

À cet effet, la formation sera dispensée à distance essentiellement pour le volet théorique avec l’organisation de quelques cours en présentiel pour les compétences professionnelles qui requièrent des travaux pratiques en groupes réduits et en respectant toutes les mesures de protection contre la propagation du virus, ajoute-t-on.

“Les programmes de formation ont été adaptés au système de formation hybride, et la première semaine de l’année de formation sera consacrée à la communication avec les stagiaires pour leur présenter l’approche pédagogique adoptée, et ce en présentiel, avec un volume horaire et des effectifs réduits”, poursuit la même source.

Par ailleurs, l’Office précise que, pour les examens finaux reportés pour les stagiaires en 2ème année des niveaux Technicien Spécialisé, Technicien et Qualification, ils seront organisés du 15 au 18 septembre 2020, et évalueront les stagiaires sur la base des modules assurés en présentiel avant la période de confinement.

Pour les niveaux Qualification optimisée (une année de formation) et Spécialisation, les examens se dérouleront pendant le mois de novembre 2020. Les séances de révisions reprendront à distance le 7 septembre au profit des stagiaires concernés.

Quant aux tests d’admission, l’OFPPT informe qu’ils sont programmés à partir du 02 septembre, dans le respect des mesures sanitaires pour contrecarrer la propagation de la pandémie.

Pour préserver la santé et la sécurité des stagiaires et des corps formateur et administratif dans les centres d’examen, l’OFPPT s’engage à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires en coordination avec les autorités publiques compétentes afin de faire face à la pandémie. Et ce à travers la réduction du nombre de candidats dans chaque salle, l’obligation du port des masques, la stérilisation et l’aération des salles d’examen, la mise à disposition de produits stérilisants ainsi que le respect de la distanciation sociale.