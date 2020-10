OMC: les sanctions européennes contre les USA approuvées

Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont approuvé, lundi, la décision de “l’arbitre de l’Organisation” qui avait autorisé l’Union européenne à imposer des sanctions douanières sur des biens américains, en représailles aux aides accordées à Boeing.

Le 13 octobre, l’arbitre de l’OMC avait autorisé Bruxelles à imposer des sanctions sur un montant maximum de près de 4 milliards de dollars de biens américains importés chaque année, mais cette décision devait être approuvée par les membres de l’organisation.

Dans la perspective des sanctions, l’Europe a déjà dressé une longue liste de produits qui pourraient être taxés.

Pourraient ainsi être visés les avions de ligne produits aux Etats-Unis, les tracteurs, mais aussi la patate douce, les arachides, le jus d’orange congelé, le tabac, le ketchup ou encore le saumon du Pacifique.

L’UE et les Etats Unis s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC, avec comme toile de fond les aides publiques versées aux à l’avionneur européen Airbus et à son concurrent américain, Boeing, des aides jugées illégales de part et d’autre.

En 2019, les Etats-Unis ont été autorisés à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services européens importés chaque année, la sanction la plus lourde jamais imposée par l’OMC.

