Omicron: Ryanair prévoit une perte annuelle allant jusqu’à 450 millions d’euros

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a revu à la baisse ses prévisions de résultat pour l’année se terminant fin mars, prévoyant une perte nette comprise entre 250 et 450 millions d’euros, du fait de l’impact des restrictions de voyage imposées après l’apparition du variant Omicron.

Dans un communiqué publié mercredi, le plus grand transporteur d’Europe en termes de nombre de passagers a annoncé ces chiffres qui représentent plus du double des prévisions initiales qui se situaient entre 100 et 200 millions d’euros. La compagnie a également réduit d’un tiers ses estimations de trafic pour le mois de janvier, alors qu’elle a réduit ses prévisions de passagers pour décembre à 9/9,5 millions contre 10 à 11 millions auparavant.

Ryanair a mis en cause les interdictions de voyages imposées après l’apparition du variant Omicron du coronavirus, précisant qu’elle attendra le mois prochain pour réviser ses programmes de février et mars, « au fur et à mesure que des informations scientifiques seront disponibles sur le variant, son impact sur les hospitalisations et la population européenne ainsi que sur les restrictions de voyage« .

L’entreprise irlandaise s’attend désormais à transporter un peu moins de 100 millions de passagers au cours du reste de l’année jusqu’à fin mars, notant toutefois que « ces chiffres sont extrêmement sensibles à tout nouveau flux d’informations positives ou négatives sur le Covid« .

(Avec MAP)