OMS: le Fonds de solidarité pour la Covid-19 cherche 1,96 milliard de dollars

Le Fonds de solidarité pour la Covid-19 a achevé sa première année et doit réunir 1,96 milliard de dollars pour continuer à répondre à la pandémie en 2021, a affirmé mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette initiative, soutenue par l’OMS et ses partenaires, permet de fournir aux pays en développement des fournitures médicales, des vaccins, des tests et des traitements contre la maladie, précise l’agence onusienne dans un communiqué.

Le Fonds est géré par la Fondation des Nations-Unies et la Swiss Philanthropy Foundation en tant que plateforme innovante pour les entreprises, les particuliers et les organisations. L’objectif est de coopérer directement pour prévenir, détecter et répondre au nouveau coronavirus dans le monde entier.

Jusqu’à présent, plus de 661.000 donateurs se sont engagés à verser près de 250 millions de dollars. Les fonds sont utilisés pour l’équipement de protection de millions de travailleurs et professionnels de la santé en première ligne de la lutte contre la pandémie.

L’argent sert également à apporter des informations vérifiées sur la prévention et le traitement de la Covid-19.

Le Fonds aide aussi les réfugiés et les personnes déplacées à faire face à la maladie.

À l’occasion de ce premier anniversaire, “les organisateurs demandent un financement solide, qui comprend la livraison de bouteilles d’oxygène à plus de 150 pays, le renforcement des capacités de centaines de laboratoires et la réalisation de plus de 250 millions de tests”, souligne l’ONU.

Cette initiative a permis de fournir 12.000 lits de soins intensifs et de coordonner l’arrivée de 180 équipes médicales dans le monde entier pour sauver les systèmes de santé qui s’effondrent sous la pression de la Covid-19, rappelle l’OMS.

Une partie du financement du Fonds de réponse à la Covid-19 est également allouée au mécanisme COVAX pour distribuer les vaccins contre la maladie dans 142 pays en développement.

“Beaucoup a été fait au cours de cette première année”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, relevant toutefois que “la pandémie est encore loin d’être terminée”. “Par conséquent, personne ne doit baisser la garde, ni en matière de prévention, ni en matière de soutien financier”, a-t-il fait valoir.

( Avec MAP )