ONCF : Démarrage d’un nouveau cycle de formation sur le matériel roulant au profit de plus de 100 responsables des réseaux africains

L’Office national des chemins de fer (ONCF) organise à distance, du 29 mars au 1er avril, le premier cycle de formation sur le matériel roulant, dispensée à plus de 100 hauts responsables représentant 13 réseaux ferrés africains : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Niger, Mauritanie, Maroc, Sénégal, Tchad et Tunisie.

S’inscrivant dans le cadre du déploiement du plan d’action de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) – Région Afrique, présidée par le Maroc depuis 2010, ce cycle a été initié eu égard à l’importance et à l’enjeu de cette activité industrielle dans l’exploitabilité ferroviaire des réseaux africains, l’amélioration de la productivité et la qualité du service, indique l’ONCF dans un communiqué.

Animé par des experts marocains et internationaux, ce cycle constitue pour les participants une occasion idoine pour partager les bonnes pratiques, s’enquérir des évolutions enregistrées et capitaliser sur les REX et ce, en vue de remédier notamment aux contraintes constatées en matière de maintenance de cette composante stratégique de l’appareil de production, selon la même source. Bien plus, ajoute-t-on, il s’avère d’une nécessité impérieuse à un moment où le continent dénote d’ambitieux programmes d’investissement dans le secteur exigeant inéluctablement une montée en compétences et d’expertises, afin de s’adapter aux nouvelles technologies et à la digitalisation qui n’a pas manqué de pénétrer, voire transformer profondément, l’industrie du matériel roulant.

Pour rendre ce cycle de formation plus pertinent, plus attractif et atteindre les objectifs escomptés, un programme a été arrêté comprenant des conférences quotidiennes liées aux aspects technique, organisationnel managériel et financier, poursuit le communiqué, faisant savoir que ce programme comprend également des visites virtuelles aux sites et ateliers ONCF, dont celui dédié à la maintenance des trains “Al Boraq” qui a été conçu et équipé selon les derniers standards internationaux en la matière.

L’ONCF rappelle qu’il ne cesse de multiplier ses initiatives pour partager son expérience et son savoir-faire avec les réseaux africains, afin de donner une nouvelle impulsion et redynamiser davantage le partenariat Sud-Sud dans les différents domaines ferroviaires.

En l’espace des cinq dernières années, ce sont une vingtaine de conférences/séminaires organisés autour de sujets d’actualités et ciblés (mobilisation de 200 experts et 2.500 participants), 15 cycles de formation sur la sécurité et la maintenance de la voie (420 participants et 140 experts ONCF) et 75 visites de sites et chantiers, en plus d’échanges d’information et d’expériences…, précise le communiqué. A cela s’ajoute le lancement tout récemment, par la présidence de l’UIC – Région Afrique, d’une étude prospective relative à la définition d’une nouvelle stratégie de développement du rail en Afrique à l’horizon 2063, pour s’aligner et soutenir l’agenda africain arrêté pour cet horizon, et qui verra l’implication de toutes les communautés économiques régionales et les institutions et organismes concernés dont la Commission de l’Union Africaine chargée du transport.

L’objectif de ces efforts est de contribuer à asseoir le développement d’un système de transport ferroviaire africain fiable et viable, porteur de la mobilité durable et de l’inclusion économique du continent, s’inscrivant en droite ligne avec la politique tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud et d’amélioration du positionnement et de la compétitivité du continent africain dans la scène internationale, conclut le communiqué.

