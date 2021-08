Avec la situation sanitaire qui se détériore depuis quelques jours, l’Office national des aéroports annonce de nouvelles mesures sécuritaires pour limiter la propagation de la Covid-19.

Ainsi, jeudi 4 août, on a pu lire sur la page facebook que « l’accès aux aéroports est limité exclusivement aux passagers et nous invitons les accompagnateurs et les attendants à respecter les mesures préventives et les gestes barrières dans les zones d’attente dédiées à l’extérieur des aéroports ».

« Si nouvelles mesures ont été décidées c’est pour faire face à l’état actuel des choses surtout avec l’augmentation inquiétante et alarmante des nouvelles contaminations et des décès, ces derniers jours et spécialement les records que notre pays a enregistrés hier : en 24h, la barre des 12.000 nouveaux cas déclarés a été dépassée en plus de 72 morts ! Il faut que tout le monde se mobilise et limite les dégâts de son côté », nous précise notre source.