ONHYM : Europa oil & gas détient le permis de recherche Inezgane

La société pétrolière anglaise Europa Oil & Gas détient le permis de recherche Inezgane, en offshore d’Agadir, en partenariat avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM).

« Les travaux géologiques et d’interprétation des données disponibles (géologie, sismique 2D et 3D et anciens puits) ont permis d’identifier plusieurs prospects dont les ressources potentielles sont estimées par la compagnie à 2 Milliards de barils », a indiqué l’ONHYM dans un communiqué, soulignant que le processus d’exploration doit se poursuivre avec des travaux spécifiques complémentaires pour mieux comprendre le système pétrolier et mieux cibler les structures à forer.

Selon l’évaluation récente d’Europa Oil & Gas, un volume important a été identifié des ressources, supérieur à 2 milliards de barils rien que dans les cinq premiers prospects classés.

Pour la société anglaise, le Maroc offre d’excellentes conditions fiscales avec un faible taux d’imposition et plusieurs sociétés de grande et moyenne capitalisation détiennent des permis au Maroc, notamment ENI, Hunt, Genel et ConocoPhillips.

Simon Oddie, PDG d’Europa, a déclaré dans ce sens que cette initiative représente non seulement « une opportunité d’exploration à fort impact pour Europa, mais s’intègre également confortablement dans la stratégie de la société de créer un portefeuille équilibré ».

« Le Maroc est une juridiction accueillante dans laquelle opérer et dispose d’excellentes références dans les domaines de l’éolien, du solaire et de l’hydroélectricité avec l’ambition de s’approvisionner à 50% de son énergie électrique à partir de sources renouvelables d’ici 2030 et de devenir un exportateur net vers l’Europe », a-t-il noté.

Europa Oil & Gas a annoncé également le lancement du processus de recherche de partenaire qui partagerait les frais liés aux investissements des prochaines périodes d’exploration.

L’ONHYM a précisé également que les compagnies pétrolières cotées en bourse sont obligées de faire des annonces pour informer les investisseurs et les régulateurs boursiers de leurs activités.