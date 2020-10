ONMT: Chefchaouen s’impose dans l’image touristique globale du Maroc

La ville de Chefchaouen, destination montante dans l’offre touristique des destinations marocaines, s’impose aujourd’hui dans l’image globale du Royaume, selon une étude dévoilée, mardi à Casablanca, par l’Office national marocain du Tourisme (ONMT).

Aux côtés de Marrakech, Chefchaouen porte l’image chatoyante et flamboyante d’un Maroc riche en couleurs, a relevé le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir qui présentait, lors des Tourism Marketing Days, une partie des résultats de cette étude portant sur le tourisme international. Quant à la perception de l’image de la marque Maroc, l’étude révèle un imaginaire de pays dominé par les médinas, les souks, la foule, l’artisanat, les senteurs, les couleurs et la musique, a noté M. El Fakir, relevant que la dimension culturelle et l’authenticité sont au premier plan de cette image.

La dimension désert est également une nouvelle donne qui s’est rajoutée à la marque et s’impose ainsi en force comme le paysage typique du Maroc, la part de son identité Africaine mythique inspirante, a-t-il fait observer.

“Pendant le mois de juin, nous avons initié cette étude qui a couvert l’ensemble des marchés prioritaires et qu’on a étendue aussi à d’autres marchés porteurs”, a-t-il relevé, précisant qu’elle vise notamment à aligner la nouvelle architecture de l’offre Maroc avec les segments porteurs des touristes internationaux tout en prenant en compte l’impact du Covid-19 sur le comportement d’achat du client ciblé.

“Toujours en cours, il s’agit d’une étude profonde qui nous permet de se reconnecter avec les clients et le marché et d’être ensemble sur la même feuille. C’est un outil au service des professionnels qui nous permettra aussi de pouvoir fédérer nos actions”, a-t-il ajouté.

Initié par l’ONMT, Tourism Marketing Days est un concept novateur réunissant l’ensemble des professionnels du tourisme autour des questions stratégiques du secteur, dans ce contexte inédit.

La seconde édition de cet événement B2B a adopté cette année un format particulier en semi-présentiel (une partie des intervenants présente en plateau, avec un public qui a assisté aux échanges et une autre partie a pris part à l’événement en vidéo conférence).

Dotée d’un programme riche, cette édition rassemble ainsi les décideurs et l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du secteur autour d’un mot d’ordre “Agir, Reconquérir, Maintenant!”.

Avec MAP