ONU : L’Arganier au centre de l’attention de l’AG ‎

L’Assemblée générale des Nations Unies s’apprête à adopter un projet de résolution initié par ‎le Maroc en vue de la proclamation du 10 mai de chaque année, comme Journée internationale ‎de l’Arganier.

Cette initiative vise à célébrer l’Arganier, arbre endémique du Royaume du Maroc, en tant que ‎vecteur de réalisation du développement durable, sur les plans aussi bien socio-économique ‎qu’écologique, culturel, culinaire et médicinal, au niveau national et à l’échelle internationale.

La proclamation de la Journée internationale de l’Arganier sera une reconnaissance de ‎l’Assemblée générale de l’ONU des efforts du Royaume en matière de protection et de ‎valorisation de l’arganier et renforcera la coopération internationale pour soutenir et ‎promouvoir la préservation de la biosphère de l’Arganeraie et développer davantage cette ‎filière.

Ce projet fait valoir, également, le rôle clé du secteur de l’Arganier dans la réalisation des ‎Objectifs du développement durable, y compris l’ODD 5 sur l’autonomisation et ‎l’émancipation des femmes, en particulier en milieu rural. ‎