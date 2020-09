ONU: Plus d’un demi-million de Soudanais affectés par les inondations

Plus d’un demi-million de Soudanais sont affectés par les inondations dans la quasi-totalité du pays, a indiqué l’ONU.

“Mardi, 557.130 personnes étaient affectées par les inondations dans 17 des 18 Etats qui composent le Soudan et les plus touchés sont les régions de Khartoum, du Darfour-Nord (ouest) et de Sennar (est)”, a noté un rapport du bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) dans ce pays.

En outre, 111.426 habitations ont été détruites ou endommagées.

Selon l’Ocha, les pluies torrentielles, qui s’abattent sur le pays depuis fin juillet, accroissent les risques de maladie et entravent les efforts de lutte pour contenir la pandémie de Covid-19.

Le système de drainage dans le pays n’est pas fiable et l’eau stagnante dans différents endroits créent les conditions favorisant les maladies transmises par l’eau ainsi que les maladies à transmission vectorielle comme le choléra, la dengue, la fièvre de la vallée du Rift et le chikungunya “dans un pays doté d’un système de santé extrêmement fragile”, selon la même source.

Selon la défense civile soudanaise, 103 personnes ont péri, des dizaines d’autres ont été blessées et de vastes terres agricoles ont été touchées lors des inondations.