OPCVM: BMCE Capital Gestion lance une plateforme dédiée aux Particuliers

BMCE Capital Gestion, société de gestion d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), a annoncé, lundi, le lancement de sa plateforme dédiée à l’accompagnement en ligne des particuliers “www.jinvestis.ma”.

Cette plateforme a été conçue pour compléter l’offre de services digitale de BMCE Capital Gestion et répondre au mieux aux attentes des Particuliers dans le cadre de la gestion de leur épargne, indique un communiqué de la filiale du groupe Bank Of Africa.

Ainsi, jinvestis.ma offre un parcours simplifié et digitalisé, un accès simple et rapide, un contenu didactique adapté aux besoins des épargnants et un simulateur basé sur des performances historiques, ajoute la même source.

Avec le lancement de jinvestis.ma, BMCE Capital Gestion renforce davantage son offre digitale et permet aux particuliers de découvrir l’univers des OPCVM à travers une solution simple et sécurisée.

L’offre de placement de BMCE Capital Gestion couvre les catégories d’OPCVM monétaires, obligataires, diversifiée et actions.

