Opération d’établissement et de renouvellement de la CNIE pour les Marocains de Pologne

L’ambassade du Maroc en Pologne organise une opération visant l’établissement et le renouvellement de la Carte nationale d’identité électronique au profit des Marocains établis dans ce pays.

L’Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette initiative qui a débuté lundi s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère des affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger en général et de l’ambassade du Royaume à Varsovie en particulier, visant à fournir des services de proximité et renforcer les prestations dispensées pour l’établissement et le renouvellement de la carte d’identité nationale électronique, et à rapprocher l’administration des Marocains établis en Pologne.

Il a ajouté que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en application des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin d’offrir aux membres de la communauté marocaine des prestations de qualité et les accompagner dans leurs démarches administratives, ajoutant que l’opération a bénéficié au premier jour à environ 50 personnes.

M. Atmoun a souligné que l’initiative de l’ambassade, la première du genre au niveau de la Pologne, est en droite ligne avec la volonté de la représentation diplomatique de poursuivre la modernisation et l’amélioration des services et prestations fournies aux membres de la communauté marocaine.

L’opération se poursuivra mardi dans les locaux de l’ambassade du Maroc à Varsovie qui a déployé tous les moyens logistiques, matériels, humains et techniques pour sa réussite.

Les citoyens marocains ayant bénéficié de cette opération qui permettra d’accélérer la régularisation de la situation de certains d’entre eux dans leur pays de résidence, ont fait part de leur satisfaction de cette initiative.