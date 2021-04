Oscars 2021: une cérémonie bravant les contraintes de la pandémie

La 93e cérémonie des x ce dimanche ne ressemblera pas à l’appel Zoom le plus glamour au monde, car elle se déroule en présentiel suivant une organisation inédite, pandémie encore oblige, clôturant ainsi la saison de remise des prix la plus longue et la plus insolite de l’histoire d’Hollywood.

Cette année, nombre d’invités assistent en personne et ce, après plusieurs tests et une période de quarantaine obligatoire. Ces stars du 7e art auront même droit à un passage sur le fameux tapis rouge pour une émission spéciale Oscars 2021, diffusée sur la chaîne ABC. Elle manquera néanmoins la foule de journalistes et de fans habituellement présente en arrière-plan.

Malgré l’absence d’un présentateur, le co-producteur de cette 93e édition, le réalisateur Steven Soderbergh a promis une cérémonie qui ressemblerait davantage à un film plutôt qu’une émission télévisée, avec des présentations uniques en leur genre à la gare ferroviaire Union Station de Los Angeles, au Dolby Theatre et au Highland Center d’Hollywood.

Par ailleurs, la fermeture des salles de cinéma dans l’ensemble des Etats-Unis en raison de la pandémie du coronavirus a également donné un caractère atypique aux Oscars 2021. Avec des blockbusters mis de côté, retardés ou diffusés sur des services de streaming, d’autres films à moyen ou petit budget ont pu entrer en lice cette année.

Cette longue période de fermeture couplée à la domination des petits films, signifient également que de nombreux Américains n’ont peut-être pas eu la chance de voir les principaux prétendants comme Minari, Nomadland et Mank, ce qui pourrait entraîner une chute considérable du nombre de téléspectateurs, comme cela a été le cas pour les Golden Globes.

Cependant, l’arrivée de ces nouveaux noms apportera plus de diversité à la cérémonie de remise des prix les plus prestigieux du cinéma américain, longtemps critiquée comme étant “trop blanche” notamment à travers des hashtag comme #OscarsSoWhite, lancé en 2015.

( Avec LAP )