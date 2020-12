Ottawa approuve des modifications proposées pour le Boeing 737 Max

Le ministère canadien des Transports a approuvé, jeudi, des modifications de conception proposées pour le 737 Max de Boeing, suite à deux accidents en Indonésie et en Éthiopie qui ont fait 346 morts.

Ces modifications portent sur une procédure améliorée dans le poste de pilotage, qui permettra au commandant de bord de désactiver un système d’avertissement défectueux, précise le ministère, affirmant que ce changement contribuera à réduire l’ampleur de la tâche dans la cabine de pilotage.

“La remise en service est complexe, et Transports Canada doit mettre en place des plans de sécurité complets nécessitant des modifications supplémentaires de l’aéronef, de la maintenance et de la formation”, a souligné le ministère dans un communiqué. Le département demande d’autres plans de sécurité et des modifications supplémentaires avant de permettre la remise en service du Boeing 737 Max dans l’espace aérien canadien.

L’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a déjà autorisé le 737 Max de Boeing à reprendre les airs et à transporter des passagers.

( Avec MAP )