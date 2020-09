Ouarzazate: Découverte à Tafergalt de restes d’ossements humains de petite taille et de vêtements, une enquête est ouverte (procureur)

Des restes d’ossements humains de petite taille et des vêtements ont été découverts samedi soir dans une montagne de la région de Tafergalt, près d’Agdz (province Ouarzazate), a annoncé dimanche le procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Ouarzazate, faisant savoir qu’une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet.

A la lumière de ces données, une enquête judiciaire minutieuse a été ouverte sous la supervision du parquet et confiée à la brigade judiciaire de la Gendarmerie royale de Zagora pour mener l’expertise génétique en vue d’identifier l’ADN et déterminer les causes du décès, a précisé le procureur général du Roi dans un communiqué. La brigade judiciaire de la Gendarmerie royale de Zagora mènera également les investigations nécessaires pour déterminer les circonstances et élucider cette affaire, a ajouté la même source. Le parquet informera l’opinion publique de tout développement lié à cette affaire, conclut le communiqué.