Ouarzazate : inauguration de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a procédé, dimanche à Ouarzazate, à l’inauguration de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE).

Des explications ont été fournies à M. Amzazi sur les cursus des formations assurées par cet institut, inauguré en présence aussi de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, et du ministre délégué à l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha.

Les ministres ont visité, en présence également du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abderrazak Mansouri, les différentes dépendances et installations de cet Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Dans une déclaration à la MAP, M. Amzazi a indiqué que cet institut a été créé dans le cadre d’un accord de partenariat signé devant SM le Roi Mohammed VI, en 2011, entre plusieurs départements ministériels, dans l’objectif d’accompagner la politique énergétique nationale.

Cet institut est le troisième du genre sur le plan national, après ceux créés à Oujda et Tanger, a ajouté M. Amzazi, faisant savoir que l’IFMEREE de Ouarzazate accueille actuellement 156 étudiants dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, sachant que l’offre de formation de cet établissement sera élargie chaque année.

Le ministre a souligné que cet institut dispose de plusieurs équipements et installations facilitant l’accès des stagiaires à ces métiers, notant que cet établissement a été créé près du Complexe Noor Ouarzazate, dans le but de renforcer les capacités des jeunes et favoriser leur accès au marché de l’emploi dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

L’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de Ouarzazate, qui a commencé à accueillir les étudiants durant l’année de formation 2020-2021, a été construit et équipé grâce à une enveloppe budgétaire de 139,5 millions de Dh.

D’une capacité de 400 places pédagogiques par an, l’IFMEREE de Ouarzazate délivrera des diplômes de technicien et de technicien spécialisé, avec une formation qualifiante pour l’intégration au profit des entreprises du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que des sessions de formation continue et de perfectionnement au profit des salariés des entreprises du secteur.

Cet institut a été créé par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération de l’industrie de la métallurgie (FIM), la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), “Moroccan Agency For Solar Energy” (MASEN), l’Agence marocaine pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) et l’Office national de l’électricité (ONE).

Avec MAP