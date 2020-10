Oujda: interpellation d’un trentenaire pour prise, diffusion et partage de photos pornographiques de mineurs

Les éléments de la brigade mixte de sécurité des abords des établissements scolaires, relevant de la préfecture de police d’Oujda, ont interpellé, vendredi dernier, un individu aux antécédents judiciaires dans le trafic de drogues et les crimes sexuels, pour son implication présumée dans une affaire de prise, diffusion et partage de photos pornographiques de mineurs.

Une patrouille de police a interpellé le suspect de 33 ans en flagrant délit de prise de photos d’un groupe d’élèves mineurs à proximité d’un établissement scolaire à Oujda, indique dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches de terrains, appuyées par les expertises techniques sur plusieurs téléphones portables, outils informatiques et comptes virtuels sur les réseaux sociaux gérés par le suspect, ont dévoilé l’implication de celui-ci dans la diffusion et l’échange de photos d’enfants au contenu pornographique, ainsi que l’enregistrement d’appels audios et vidéos avec certains d’entre eux, précise la DGSN, ajoutant que ces appels sont actuellement en cours de traitement pour en déterminer la nature et les motivations.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.

( Avec MAP )