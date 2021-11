Oujda : Prison ferme pour 18 personnes de la santé dans le cadre d’une affaire de trafic criminel de tests du Covid -19

Le tribunal de première instance de la ville d’Oujda a prononcé, en fin de semaine dernière, des peines de prison ferme à l’encontre de dix-huit personnes, dont des médecins, infirmières et des agents de sécurité privés travaillant dans les hôpitaux locaux de la ville, poursuivies dans le cadre d’un réseau criminel actif dans la falsification et le trafic des tests de Covid-19.

Dans un communiqué, la DGSN indique que sept médecins et une infirmière de la ville d’Oujda ont été condamnés à des peines privatives de liberté allant de six mois à trois ans de prison, ainsi que trois agents de sécurité privés du même établissement de santé ont été condamnés à six mois.

Les opérations de surveillance menées par les services de sécurité nationale dans les villes de Nador et Oujda, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont permis de détecter les tentatives d’utilisation de faux tests de Covid-19 pour des voyageurs aux postes frontières maritimes et aériens, avant que les recherches menées par les services de sécurité n’aboutissent au démantèlement de ce réseau criminel.