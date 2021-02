Outsourcing : Intelcia internationalise son Graduate Program

Intelicia, spécialiste en Outsourcing, vient d’internationaliser son Graduate Program pour consolider sa présence dans ses nouveaux territoires anglophones et améliorer son activité en Afrique, en Europe et en Amérique.

Lancé en 2016, le « Graduate Program » est un « programme spécifique de recrutement et de formation destiné aux diplômés des grandes écoles françaises. Et ce pour faire de ces talents des managers internationaux et futurs leaders à même de porter l’expansion du Groupe dans de nouvelles géographies mais aussi de nouveaux métiers », explique, à cet effet, Intelcia qui souligne aussi que ce programme « … offre un parcours complet de trois ans à ces jeunes talents, avec 3 à 5 missions d’une durée de 6 à 12 mois au sein des différentes directions centrales ». Le Groupe a également précisé qu’un passage par la production est « de rigueur afin de bien comprendre le cœur de métier du Groupe ». Aussi, le parcours est ponctué par une mission de 6 mois à l’international.

Pour 2021, le Groupe a indiqué qu’« il compte doter dans un premier temps, sept pays du Groupe prenant part au « Graduate Program » d’au moins 1 talent, voire plus en fonction des besoins de chacun ». Pour rappel, à fin 2020, le Groupe compte 30.000 collaborateurs qui sont présents dans 17 pays.