Ouverture des travaux de la 38è session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur

Les travaux de la 38è session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se sont ouverts, jeudi, avec la participation de délégations de pays arabes, dont le Maroc.

L’ouverture de cette session, tenue en visioconférence, a été marquée par l’allocution de SAR le Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saoud, ministre saoudien de l’intérieur, président d’honneur du Conseil des ministres arabes de l’intérieur et du Secrétaire général du Conseil, Mohamed Ben Ali Koman.

L’ordre du jour de cette session comprend plusieurs thématiques, en particulier le projet d’un dixième plan de sécurité arabe, le projet d’un huitième plan des médias arabes pour la sensibilisation à la sécurité et la prévention du crime et le projet d’un septième plan intérimaire pour la stratégie arabe de sécurité routière.

Les participants discuteront également des recommandations émises par les conférences et réunions organisées par le Secrétariat général entre la 37è session du Conseil (2020) et la 38è (2021), ainsi que des résultats des réunions conjointes avec les instances arabes et internationales.

