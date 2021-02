Ouverture d’un Consulat honoraire de Hongrie à Marrakech

Un nouveau Consulat honoraire de Hongrie a été inauguré mardi à Marrakech, constituant ainsi un nouveau jalon dans la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

“Après Tanger, Casablanca et Agadir, nous avons procédé aujourd’hui à l’inauguration de notre nouveau Consulat honoraire à Marrakech”, a indiqué l’Ambassadeur de Hongrie au Maroc, M. Miklos Tromler, lors d’une cérémonie marquée par l’installation de M. Abdelaziz Dahbi en tant que premier consul honoraire de Hongrie dans la cité ocre.

“Le choix de la ville est évident en raison de l’engouement des touristes hongrois pour la cité ocre, la capitale touristique du Maroc”, a expliqué l’ambassadeur, rappelant que plus de 40.000 touristes hongrois se sont rendus au Maroc en 2019.

Le diplomate a, par ailleurs, émis le voeu de voir l’ouverture de ce Consulat offrir l’occasion de consolider davantage les relations “excellentes” entre les deux pays, ajoutant que les liens entre Budapest et Rabat se sont progressivement renforcés ces dernières années, notamment dans les domaines culturel et scientifique.

Pour sa part, M. Dahbi s’est dit honoré de cette nomination, soulignant qu’elle œuvrera à renforcer davantage les relations et les liens de fraternité et de coopération entre le Maroc et la Hongrie.

Mettant en exergue l’importance de valoriser davantage les mécanismes de coopération existants entre les deux pays, le nouveau consul honoraire a appelé les hommes d’affaires hongrois à saisir les nombreuses opportunités d’investissement dont regorge le Royaume, notamment dans le secteur touristique.

Titulaire d’un doctorat en sciences techniques, M. Dahbi a occupé au Maroc des postes de responsabilité à la tête de grandes entreprises opérant dans le secteur routier. Actuellement, il dirige un bureau de Consulting et il est membre de l’ordre mondial des experts internationaux, outre sa présidence du Groupement des experts internationaux basé à Genève.

