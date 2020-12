Ouverture d’une nouvelle ligne maritime reliant Marseille et Tanger Med  

Une nouvelle ligne maritime de la compagnie La Méridionale Marseille-Tanger Med a ouvert, le mercredi 2 décembre. « L’ouverture de cette ligne régulière, associant transport de fret roulant et de passager, constitue une formidable opportunité pour le développement économique des territoires concernés » indique un communiqué de la compagnie.

En effet, celle-ci diversifie son activité en reliant Marseille à Tanger Med, dans un premier temps, sur deux rotations hebdomadaires, pour une traversée de 39h. L’ouverture de cette ligne constitue une offre « très attractive », notamment pour les Marocains Résidant à l’Étranger, et qui doivent habituellement se rendre soit au port de Sète, en Italie ou en Espagne pour pouvoir se rendre au Maroc.

La ligne de fret, quant à elle, représente également une opportunité supplémentaire d’échanges commerciaux entre les deux pays « Les produits agricoles sont échangés entre les deux pays, avec notamment des céréales en export et des fruits et légumes en import. La saison des agrumes vient ainsi de débuter. Les productions agro-alimentaires, les produits chimiques et métallurgiques complètent les exportations pour l’essentiel. A l’import, il s’agit essentiellement de pièces des industries automobile et aéronautique, ainsi que du textile. » indique la compagnie.

Deux navires ont été affectés pour cette liaison, le Girolata et le Pelagos qui pourront respectivement transporter 606 et 269 passagers, ainsi que 230 et 72 véhicules à bord.