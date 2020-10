Pacte vert pour l’Europe: l’UE adopte une stratégie pour réduire les émissions de méthane

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir adopté une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

“Le méthane est le deuxième contributeur au changement climatique après le dioxyde de carbone. C’est aussi un puissant polluant atmosphérique local, qui cause de graves problèmes de santé. Il est donc essentiel de combattre les émissions de ce gaz pour atteindre nos objectifs climatiques à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, ainsi que pour contribuer à réaliser l’ambition «zéro pollution» de la Commission”, indique un communiqué de l’exécutif européen.

Selon la même source, la nouvelle stratégie expose des mesures visant à réduire les émissions de méthane en Europe et au niveau international.

Elle présente des mesures législatives et non législatives dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des déchets, qui représentent environ 95 % des émissions de méthane liées à l’activité humaine au niveau mondial.

La Commission affirme, par ailleurs, qu’elle collaborera avec les partenaires internationaux de l’UE et avec les entreprises pour réduire les émissions tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

“Pour devenir le premier continent neutre pour le climat, l’Union européenne devra réduire fortement les émissions de tous les gaz à effet de serre. Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus puissant et une cause de pollution atmosphérique importante. Notre stratégie pour le méthane assurera une réduction des émissions dans tous les secteurs, en particulier l’agriculture, l’énergie et les déchets. Elle offrira aussi aux zones rurales des possibilités de produire du biogaz à partir de déchets”, a souligné Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission, chargé du pacte vert pour l’Europe.

Et d’ajouter que la technologie satellitaire de l’Union européenne “nous permettra de surveiller de près les émissions et de contribuer à relever les normes internationales”.

Dans le cadre des efforts visant la réduction des émissions de méthane, la Commission européenne devra, en outre, soutenir la création d’un observatoire international des émissions de méthane en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l’environnement, la Coalition pour le climat et l’air pur et l’Agence internationale de l’énergie.

( Avec MAP )