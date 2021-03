Paiement contactless: Visa et le CMI augmentent le plafond à 600 dirhams

Visa et le Centre monétique interbancaire (CMI) ont annoncé, récemment, l’augmentation de la limite de vérification de la carte de 400 à 600 dirhams au Maroc, ce qui permettra aux consommateurs, pour des achats plus importants, un paiement sans contact en toute sécurité, à l’aide de leur carte, téléphone portable ou appareil portable.

“Visa et CMI travaillent en étroite collaboration avec les banques locales et les partenaires de l’industrie des services financiers pour mettre en œuvre cette nouvelle limite sans code PIN, qui représente une augmentation de 50% par rapport au montant actuel de 400 dirhams”, indique-t-on dans un communiqué publié sur le site de Visa.

La technologie sans contact offre le moyen le plus rapide, le plus pratique et le plus sécurisé de paiement aux consommateurs et aux commerçants, par simple contact de la carte, explique la même source, soulignant que les transactions sans contact étant devenues plus prisées parmi les Marocains pendant la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), ce nouveau plafond continuera à améliorer l’expérience d’achat des consommateurs.

“Lorsque les consommateurs effectuent un paiement sans contact, ils y recherchent la fluidité de l’expérience, la rapidité et la sécurité, et nous savons qu’ils/elles veulent, maintenant plus que jamais, utiliser le sans contact pour faire des achats dans ce qui est devenu une ‘nouvelle norme’ dans la façon dont les consommateurs paient”, a dit Sami Romdhane, directeur général (DG) de Visa pour la région du Maghreb, cité par le communiqué. Et de soutenir: “Visa a toujours été précurseur de l’innovation afin d’offrir aux consommateurs et aux commerçants les meilleurs moyens de paiement. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires locaux pour mettre en œuvre cette augmentation de la limite de paiement qui facilitera la croissance continue de la technologie sans contact pratique et hautement sécurisée au Maroc”.

De son côté, Mikael Naciri, DG du CMI, a indiqué que le paiement sans contact a été “très favorablement” accueilli par les commerçants et les porteurs de carte, compte tenu des avantages significatifs que ce mode de paiement procure en termes de commodité et de sécurité. “L’augmentation de la limite de paiement sans code PIN permettra aux commerçants et à leurs clients d’accepter et d’effectuer davantage de paiements sans contact. Notre objectif est d’atteindre un taux global de 40% de paiements sans contact d’ici la fin de l’année”, a-t-il ajouté.

En plus de leur convenance, les cartes sans contact utilisant le service “Visa Easy Payment” enregistrent les taux de fraude les plus bas tous types de paiement inclus, ainsi qu’aux points de vente où ils restent à des niveaux historiquement bas dans les pays où les paiements sans contact sont largement utilisés. Les cartes contactless utilisent la même dynamique de sécurité EMV (Europay Mastercard Visa) Chip que la puce de contact, et chaque transaction comprend un code à utilisation unique, garantissant que les informations volées ne puissent pas être utilisées pour créer des cartes contrefaites.

( Avec MAP )