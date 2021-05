Pandémie : Appel de fonds de deux milliards de dollars pour le système Covax

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires au sein du système Covax ont lancé un appel de fonds d’urgence de deux milliards de dollars pour renforcer la distribution équitable des vaccins contre le Covid-19.

“Nous avons besoin de deux milliards de dollars de plus pour arriver à augmenter la couverture vaccinale (…) à 30% de la population” dans les pays qui reçoivent les vaccins gratuitement et “nous en avons besoin d’ici au 2 juin, pour réserver les doses et pouvoir les livrer pendant le restant de 2021 et jusqu’au début de 2022“, lit-on dans l’appel urgent lancé par les dirigeants des principaux artisans du Covax.

Ce montant s’ajouterait aux 1,3 milliard de doses prévues dans le cadre du Covax en 2021, pour vacciner les soignants en première ligne et les plus vulnérables dans les pays concernés. Covax a d’ores et déjà livré 70 millions de doses dans 126 pays, mais, à la fin juin, il lui en manquera 190 millions par rapport à son calendrier initial.

→ Lire aussi : VACCINS: L’UNICEF PRESSE LE G7 ET L’UE DE DONNER PLUS DE 150 MILLIONS DE DOSES À COVAX

“Si nous ne trouvons pas une réponse au manque de doses, les conséquences pourraient être catastrophiques“, mettent en garde les auteurs du communiqué. Ils insistent sur la nécessité de rapidement faire des dons de flacons et de les faire par le système Covax, “qui a fait ses preuves“.

La pandémie, précise la même source, « vient de prendre une nouvelle tournure effrayante, avec une flambée meurtrière de cas en Asie du Sud et dans d’autres points chauds », soulignant que « les pays qui détiennent les plus gros approvisionnements devraient rediriger les doses vers Covax, pour avoir un impact maximum ».

“Les États-Unis et l’Europe s’engageant collectivement à partager 180 millions de doses. Mais nous avons encore besoin davantage de doses“, affirment l’OMS et ses partenaires.

( Avec MAP )