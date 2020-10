PayPal se met au Bitcoin et aux crypto-monnaies

PayPal, le spécialiste américain des e-paiements, fait son entrée dans le marché des crypto-monnaies avec le lancement officiel d’un nouveau service permettant à ses utilisateurs de conserver, d’acheter et de vendre du bitcoin, de l’éthereum, du bitcoin cash et du litecoin. PayPal se positionne ainsi comme l’entreprise la plus importante dans le secteur de la technologie financière en termes d’introduction de monnaies virtuelles.

“Le passage à des formes digitales de monnaie est inévitable, apportant avec lui des avantages clairs en termes d’inclusion et d’accès financier, d’efficacité, de rapidité et de résilience du système de paiement et de capacité pour les gouvernements de décaisser rapidement des fonds aux citoyens”, a déclaré le PDG de PayPal, Dan Schulman.

La société devient alors un portefeuille numérique (crypto-wallet) important et espère encourager ses 346 millions d’utilisateurs, dont 22 millions sont des commerçants (selon Statista), à utiliser ces nouvelles monnaies virtuelles, qui pourraient être développées par les banques centrales et les entreprises.

“Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle”, a affirmé M. Schulman.

Ce service de prise en charge des crypto-monnaies, annoncé officiellement sur le site de l’entreprise, sera d’abord réservé aux utilisateurs américains, avant d’étendre ces fonctionnalités à sa filiale Venmo et aux marchés internationaux au début de l’année prochaine.

( Avec MAP )