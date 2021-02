Pédiatrie : Vers une première coopération entre ‎des hôpitaux israélien et marocain

Les hôpitaux marocain et israélien ont accepté de travailler ensemble dans le domaine de la ‎recherche, et de partager des informations et des expériences de traitement. ‎

En effet, des médecins de l’hôpital pour enfants du campus Ruth Rappaport de Rambam et de ‎l’hôpital pour enfants de Rabat ont organisé une réunion conjointe pour discuter des cas ‎individuels de cancer pédiatrique et partager leurs connaissances, a annoncé l’hôpital Rambam ‎de Haïfa, selon i24 News. TV qui a rapporté l’information sur son site web.

Selon la même source, le personnel médical de Rabat viendra en Israël pour une formation à ‎l’hôpital Rambam et le personnel de l’établissement israélien se rendra à son tour dans la ‎capitale marocaine.‎

‎”Nous sommes très enthousiastes”, a déclaré le professeur Myriam Ben Arush, ancienne ‎directrice de la division pédiatrique de l’hôpital pour enfants Ruth Rappaport et qui a servi de ‎médiatrice dans le processus. “Nous sommes particulièrement heureux de faire partie de ce ‎processus historique et de devenir un pont pour la paix”, a-t-elle affirmé.‎

Le Dr Shifra Ash, directeur du département d’hématologie et d’oncologie pédiatriques de ‎Rambam et chef de la Société israélienne d’hématologie et d’oncologie pédiatriques, a déclaré ‎que cette collaboration marquait “le début d’une nouvelle ère”. ‎

Le Maroc a été le quatrième pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations ‎avec Israël, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, dans le cadre d’accords ‎négociés par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump, rappelle la même ‎source.‎